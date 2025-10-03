- Дата публикации
"Такого не было с начала войны": Россия массированно атаковала один из областных центров Украины
Россияне массированно атаковали один из областных центров Украины.
Россияне ночью ударили по критической инфраструктуре на Полтавщине. Областной центр атаковали сразу несколько ракет, предварительно это были «Искандеры». Из-за массированной атаки пришлось приостановить газодобычу, сообщили в ДТЭК. В области возникли проблемы со светом.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.
Россияне ночью атаковали Полтавщину: сначала враг направил на область «Шахеды», затем — ударил ракетами, а под утро на регион снова полетел рой дронов.
Очевидцы рассказывают, что только в Полтаве слышали более трех десятков взрывов.
По данным Воздушных Сил, область атаковали сразу несколько ракет, предварительно это были «Искандеры». Целили по объектам энергетики и не только. В самой Полтаве серьезные повреждения получили 17 зданий и предприятие. Повреждены теплицы, повыбивало стекла в многоэтажках и церкви.
Обломок российской ракеты упал прямо в центре города, им занялись взрывотехники. Повреждена троллейбусная линия, пришлось перекрывать дорогу. Кое-где исчез свет и остановился электротранспорт. Обломки упали и на частное домовладение, люди чудом не пострадали.
«Я спала, как бахнуло. Ужас. На невестку посыпалось и стекло и все. Ее спасло то, что голова была накрыта одеялом», — говорит местная жительница.
Очевидцы говорят: такой массированной атаки они не припоминают с начала полномасштабной войны. Взрывы раздавались и в ряде других населенных пунктов области. Жители сообщают, что под ударами была также Лохвица, Котельва, Опошня.
«Враг атакую критическую инфраструктуру, газовую инфраструктуру для того, чтобы оставить нас в блэкауте, заморозить. Я хочу сообщить вам, что мы готовимся и все лето готовились к блэкаутам, поэтому школы, садики, поселковый совет — все обустроено солнечными панелями, и даже если будут долгие блэкауты, в принципе не переживайте — свет у нас будет», — говорит Николай Резник, поселковый голова Опошни.
Вблизи поселка Шишаки во время тушения пожара враг нанес повторный удар. Повреждена машина ГСЧС, сами спасатели не пострадали. Зато сразу в нескольких громадах повреждены энергетические объекты, промышленные предприятия и линии электропередач. Из-за атаки ряд объектов газодобычи Полтавщины остановили свою работу, — сообщает ДТЭК.
