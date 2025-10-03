"Такого не было с начала войны": Россия массированно атаковала один из областных центров Украины

Ракетный удар / © ТСН.ua

Россияне ночью ударили по критической инфраструктуре на Полтавщине. Областной центр атаковали сразу несколько ракет, предварительно это были «Искандеры». Из-за массированной атаки пришлось приостановить газодобычу, сообщили в ДТЭК. В области возникли проблемы со светом.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

Россияне ночью атаковали Полтавщину: сначала враг направил на область «Шахеды», затем — ударил ракетами, а под утро на регион снова полетел рой дронов.

Очевидцы рассказывают, что только в Полтаве слышали более трех десятков взрывов.

По данным Воздушных Сил, область атаковали сразу несколько ракет, предварительно это были «Искандеры». Целили по объектам энергетики и не только. В самой Полтаве серьезные повреждения получили 17 зданий и предприятие. Повреждены теплицы, повыбивало стекла в многоэтажках и церкви.

Обломок российской ракеты упал прямо в центре города, им занялись взрывотехники. Повреждена троллейбусная линия, пришлось перекрывать дорогу. Кое-где исчез свет и остановился электротранспорт. Обломки упали и на частное домовладение, люди чудом не пострадали.

«Я спала, как бахнуло. Ужас. На невестку посыпалось и стекло и все. Ее спасло то, что голова была накрыта одеялом», — говорит местная жительница.

Очевидцы говорят: такой массированной атаки они не припоминают с начала полномасштабной войны. Взрывы раздавались и в ряде других населенных пунктов области. Жители сообщают, что под ударами была также Лохвица, Котельва, Опошня.

«Враг атакую критическую инфраструктуру, газовую инфраструктуру для того, чтобы оставить нас в блэкауте, заморозить. Я хочу сообщить вам, что мы готовимся и все лето готовились к блэкаутам, поэтому школы, садики, поселковый совет — все обустроено солнечными панелями, и даже если будут долгие блэкауты, в принципе не переживайте — свет у нас будет», — говорит Николай Резник, поселковый голова Опошни.

Вблизи поселка Шишаки во время тушения пожара враг нанес повторный удар. Повреждена машина ГСЧС, сами спасатели не пострадали. Зато сразу в нескольких громадах повреждены энергетические объекты, промышленные предприятия и линии электропередач. Из-за атаки ряд объектов газодобычи Полтавщины остановили свою работу, — сообщает ДТЭК.

