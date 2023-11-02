Такого о Буданове вы не знали: рассекречен невероятный факт о главном разведчике Украины

Кирилл Буданов снова удивил. Глава Главного управления разведки весной 22-го года засветился на Донбассе, где едва не получил ранения. Что же там происходило, почему все молчали и кто раскрыл тайные детали, читайте в материале Артема Зябкина для ТСН.ua.

Буданов ездил в Донбасс?

О том, что Буданов периодически посещает фронт было известно давно, впрочем, такие детали поразили всех. Главный украинский разведчик добровольно пошел в самое пекло. Все для того, чтобы поддержать своих побратимов. Спецназначенец подразделения "Шаманбат" с позывным Саид, который воевал с ним бок о бок, рассказал детали.

По словам "Саида" в тот день, его подразделение ходило в успешную контратаку, но в итоге бойцы были вынуждены отступить.

"У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока россияне мосты (через реку Северский Донец — ред.), которые связывали город с "большой землей", не подвели. Потом был уже приказ на уход. До последнего мы обороняли Северодонецк ", – рассказал Саид.

Тогда вся страна с замиранием сердца наблюдала за обороной Северодонецка. Город в Луганской области, ее временная областная столица стала главной целью врага. Поэтому стоять в стороне Буданов не мог. В уже полуокруженный город прибыл, чтобы поддержать других ГУРовцев.

Почему Буданов периодически идет на столь рискованные шаги, главный разведчик рассказывал Дмитрию Комарову.

"Иногда присутствие обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как подбодрить бойцов. Если это дало положительный результат, значит это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это давняя мудрость, но она верна", — сказал Буданов Комарову.

Буданов чуть не погиб?

А рисковал Буданов изрядно. По словам "Саида", во время обороны города группа во главе с Будановым попала под артиллерийский огонь. Буданова к счастью не задело — спасла бронемашина, прикрывшая собой главного разведчика страны.

И это далеко не единственный случай, когда Буданов шел на вы. Ранее другой боец ВСУ, командир группы ПЗРК спецподразделения ГУР "Артан" Александр Лютый, рассказал журналистам РБК-Украина, как воевать с Будановым. А также о том, как тот уговорил сдаться в плен около двух десятков россиян.

"Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе находится начальник ГУР", — вспоминает Лютый.

Путь Буданова

Но почему мы удивляемся? Кирилл Алексеевич, хоть и молодой генерал, но имеет немалый военный опыт. До того как возглавить ГУР, Буданов прошел долгий и тернистый путь наверх. В частности, участвовал в сверхсложных операциях разведки. Некоторые детали одной из них в этом году открыл бывший глава ГУР Валерий Кондратюк. Речь идет о высадке в оккупированном Крыму. В 2016-м подразделение Буданова получило приказ уничтожить вертолеты россиян во временно оккупированном Джанкое.

"Мы понимали: с помощью этих вертолетов, работающих на низких высотах, противник может попытаться захватить дамбу Крымского канала (открыв доступ воде на полуостров). Россияне высадят там десант, и мы ничего не успеем сделать", — говорит Кондратюк.

Россияне хотят отомстить, но не могут

В шаге от цели, украинских спецназовцев разоблачило элитное подразделение ФСБ “Вымпел”. Оккупантов уничтожили и отошли, главное – без потерь.

С того времени россияне положили глаз на Буданова — не могли простить мучительного удара по скрепе. В 2019-м агент ГРУ – это российская военная разведка, пытался взорвать авто Буданова прямо в центре Киева. Автомобиль уничтожили, но Буданова внутри не было.

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Напомним, ранее Буданов рассказал о личном участии в боевых выходах во время войны. Глава разведки уверен, что такая тактика оправдана, если она приносит результат.

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