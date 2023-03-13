Такого обстрела не было за все 9 лет войны: в Константиновке ежедневные обстрелы только усиливаются

Из зенитно-ракетных комплексов и реактивных систем – по тактическим тылам украинской армии. Российские оккупанты обстреливают, в том числе и Константиновку, расположенную в четверти сотне километров от Бахмута. Прилетает в тыловой город — на протяжении последнего года — не впервые, но таких массированных обстрелов город не знал все 9 лет, с тех пор, как идет освободительная война, говорится в ТСН.

Сейчас в Константиновке, в Донецкой области, люди передвигаются по улицам, прислушиваясь к воздуху и оглядываясь. Здесь хорошо знают, что такое мощные разрывы российских ракет. Но с минувшей пятницы Константиновку враг ежедневно обстреливает из реактивной артиллерии. В тот день боеприпасы разорвались прямо посреди частной застройки. В окрестностях Константиновки вспыхнули несколько частных домов.

Спасатели прибыли к местам возгораний за считанные минуты, когда на соседних улицах время от времени продолжали раздаваться разрывы вражеских снарядов. Всего в течение суток ранения в городе получили десять гражданских. Тыловой город оккупанты обстреляли в течение суток семь раз, а уже на следующее утро на Константиновку снова полетели реактивные ракеты с кассетной утварью.

На одной из городских улиц российская кассета из реактивного "Урагана" разорвалась посреди автодороги. Серьезные ранения получил водитель автомобиля, развозивший продукты по здешним магазинам, машину срешетило осколками. “Обстрелы уже идут и по Константиновке. Нет сейчас здесь участков, где спокойно. Или более или менее спокойно. Артиллерия, РСЗО, минометы противника, они работают по всем участкам фронта”, — говорит командир отдельного батальона 127 бригады сил ТРО “Испанец”

Еще месяц назад в Константиновке было относительно спокойно, говорят украинские военные. Но за последние трое суток вражеская артиллерия, в том числе и реактивная, атаковала город более четверти сотни раз. Тринадцать человек получили ранения, один местный житель погиб. Более десятка частных домов оккупанты уничтожили до основания.

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