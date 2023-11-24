Такого "пенсионера" вы еще не видели: как живет скандальный полицейский после увольнения

Экс-полицейский утверждает, что все время жил на одну только зарплату.

Скандальный экс-полицейский только богатеет. Бывший "завхоз" Национальной полиции, уволенный еще в 2020 году, строит коттеджи и ездит на люксовых авто. Журналисты посетили эксполицианта в гости и узнали все его тайны.

Подробнее об элитном имуществе, гостинице и дорогих авто скандальном Иване Наумове, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Иван Наумов/X (Twitter)

Вот это и есть Иван Наумов. До 2020 года он был "завхозом" в Национальной полиции Украины. Если верить официальным данным, Наумов всю жизнь работал в МВД: в Донецке, Киеве и Виннице.

Сомнительное состояние экс-полицейского

Ему удалось построить шикарную карьеру и дослужиться до высокого поста в Нацполиции. Все это время Наумов жил всего на одну зарплату. Но это только на бумаге.

После расследования журналистов из Bihus.Info в 2020 году эксполицианта уволили.

Скриншот/Bihus.Info

Тогда он не смог толково объяснить медийщикам, как его теща заработала на Мазерате, как подросток-сын смог построить элитный комплекс отдыха и за какие деньги он ездит и работу на Крайслере. В Нацполиции быстро избавились от "токсичного" Наумова, объяснив это тем, что бизнес его семьи не соблюдает требования карантина.

Наумов врал в декларации?

Напомним, Наумов всю жизнь проработал в правоохранительных органах. В декларациях всегда указывал только один источник дохода — зарплату. Наверное, после увольнения с высокой должности, Наумов должен был остаться без денег? А дудки. Только посмотрите, чем сейчас занимается скандальный "эксзавхоз".

Скриншот/Bihus.Info

Несмотря на освобождение, пандемию и войну, его комплекс "NAVY" только расширяется. К тому же возле него уже будет коттеджный городок. Цена одного домика там колеблется от 12 до 23 миллионов гривен.

В Bihus.Info отметили: "Это элитный коттеджный городок NAVY Village, где на 20 гектарах земли на побережье обводного канала в Вышгородском районе Киевщины должен вырасти гостиничный комплекс, СПА, пирс для яхт и 75 новеньких коттеджей".

Наумов "попался"!

Расследователи даже отважились съездить туда и представились покупателями. И на их удачу, встречать их пришел сам Наумов. По словам журналистов, экссотрудник полиции постоянно акцентировал внимание, что именно он является владельцем и идейным вдохновителем этого комплекса. А также хвастался связями, которые помогут ему ограничить доступ к пляжу и пускать на него только владельцев домов.

Скриншот/Bihus.Info

«Вышгородская районная военная администрация, несмотря на запрет навигации на водоемах на период полномасштабного вторжения, выдала разрешение частной компании на проведение учебно-тренировочных занятий для подготовки спортсменов к всеукраинским и международным соревнованиям по вейкборду. В разрешении отмечено, что выходы на воду могут происходить исключительно с территории комплекса NAVY, владельцем которого числится сын Ивана Наумова, а директором недавно – сам бывший полицейский”.

Продолжает Наумов разъезжать и на элитных авто. Но свой старый Крайслер сменил на новинку – Aston Martin DBX 2021 года выпуска. Несколько месяцев назад Наумов получил доверенность на использование этого авто. Стоит такой железный конь более 6 миллионов гривен. Сам Наумов заверил, что автомобиль, конечно, не его.

Скриншот

“Драгоценное авто находится в собственности Олега Кошеля – давнего друга и соратника Ивана Наумова, чьим другим автомобилем Наумов пользовался еще во время работы в Нацполе. Несмотря на то, что дорогой автомобиль куплен весной 2023-го, недавно его выставили на продажу. На опубликованных фотографиях из объявления можно узнать двор дома Ивана Наумова, а на одном из фото видна геолокация автомобиля, которая совпадает с тем же домом», — говорится в расследовании Bihus.Info.

Потрясающий автопарк семьи экс-полицейского

Также бывшего завхоза часто видят на скромном Мерседесе, записанном на бывшую жену, а его сын ездит по Киеву на Тесле. Да, а как он успел за 2 года так подняться? Вот что Наумов ответил: “На сегодняшний день я вижу любой законный способ заработать. Я как пенсионер, конечно, это важно. И мне нужно кормить мою семью. Поэтому понимаете: строительство, продажа земельных участков все равно. Все, что есть в пределах, так сказать, действующего официального законодательства. Оно ведь не запрещено заниматься, зарабатывать деньги. То, что есть предположение, откуда оно, слушайте, есть компетентные органы”.

Куда смотрят правоохранители?

У журналистов возникает логичный вопрос — а не стоит ли государству внимательнее следить за состоянием чиновников даже после их увольнения? Такой откровенный и быстрый бизнес успех экс-сотрудника полиции в условиях пандемии, а затем и войны вызывает противоречивое впечатление. Не следовало ли бы проверить происхождение состояния Наумова?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бывший завхоз Нацполиции жирует по полной! Журналисты раскопали поразительную правду!

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