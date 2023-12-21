Такого Путин не ожидал: какой сюрприз Малюк подготовил для Кремля

Война двигается на Кремль. Глава СБУ Василий Малюк анонсировал горячий новый 2024-й год в России. Говорит, что Служба уже активно над этим работает.

Какие сюрпризы ждут Москву уже совсем скоро, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Малюк вышел с заявлением

Заявление, которое не может не обрадовать украинцев. Василий Малюк пообещал, что в новом 2024 году в России будет жарко. Подсчитать количество фейерверков не хватит пальцев на руках.

“Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Кафиры должны понимать, что скрыться не получится. Мы повсюду найдем врага”, — заявил Малюк в интервью Politico.

Секретиков он, конечно, не раскрыл, но дал некоторые намеки. Под прицелом СБУ будут материально-техническое обеспечение и военные средства на оккупированной территории Украины. Но пора приготовиться к таким "хлопчатам" и Кремлю.

“Мы всегда ищем новые решения. Значит, хлопок будет гореть дальше. СБУ наносит прицельные точечные удары. Втыкаем врагу иглу прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует определенные цели и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности Российской Федерации для ведения войны и приближает нашу победу», – отметил глава СБУ.

Рашистам приготовиться!

Не обошел Малюк и Крым — анонсировал жаркие события и на временно оккупированном полуострове, так что о туристах россияне могут забыть навсегда, ведь в этом году украинские спецназовцы уже продемонстрировали, что их руки достают вплотную к путинскому мосту. Вы точно слышали о "Морских малышах", которые еще с 2022 года ужасают оккупантов в Крыму.

"С помощью этих маленьких ребят мы постепенно вытесняем Черноморский флот Российской Федерации из Крыма", — прокомментировал Малюк.

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Работают наши "Морские малыши"

Благодаря этим "Морским малышам" только в октябре 2022 года Россия осталась без четырех военных кораблей: они либо не подлежат восстановлению, либо годами будут стоять на ремонте и нужно на это кучу миллионов.

В этом году украинские дроны поразили два ракетоносителя, танкер, десантный корабль, а также повредили крупный военный буксир и новейший российский разведывательно-гидрографический корабль. А в июле их использовали для нападения на Крымский мост.

Эта атака подняла особую шумиху у рашистов, ведь то, как СБУ смогла незаметно добраться прямо до опор незаконного сооружения, действительно впечатляет. Недавно спецназовцы открыли для "1+1 Украина" занавес, как все происходило в тот прекрасный день.

А вот это легендарный момент из кабинета, где происходило филигранное управление "Морскими малышами".

Уникальная украинская разработка

Этот беспилотник несет около 850 килограммов взрывчатки и способен работать в штормовых условиях, поэтому кафирам заметить его сложно.

То, что вы увидели сейчас, никак не вредит будущим спецоперациям. Василий Малюк отметил: СБУ каждый раз уникальна в своих идеях и методах и никогда не повторяется: “Все операции СБУ, о которых вы слышите, – это исключительно наша работа и наша уникальная техническая разработка. Эти операции стали возможны, в частности потому, что мы разрабатываем и внедряем наши технические решения”.

Прогноз от СБУ

Поэтому остается только затаить дыхание и ждать, что будет дальше. Единственное, что подчеркивают в украинской службе безопасности — мы бьем только по военным целям, особенно, когда дело доходит до планирования чего-то в России. Помимо военных баз, могут поражаться и коридоры для снабжения оружием, например, вспомните, железнодорожный тоннель в Сибири, в котором внезапно случились два взрыва, тогда в этой спецоперации постарались не только работники СБУ и какой результат.

Словом, все, что использует россия для ударов по Украине и нашим мирным жителям, — все под прицелом. Россия должна готовиться к удару. Так что единственное, что можем посоветовать россиянам: чаще пользуйтесь своими телефонами, показывайте живописный украинский Крым и не забывайте о селфе возле военных объектов в России.

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