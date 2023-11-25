Такого сценария вообще никто не мог просчитать: боец "Азова" – об осаде Мариуполя (видео)

Святослав Серый рассказал, как ему с побратимами удалось продержаться до момента выхода из "Азовстали".

Такого сценария, как осада Мариуполя, вообще никто не мог просчитать.

Об этом рассказал боец "Азова" Святослав Серый на псевдо "Храбрый" в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

"Я думаю, что такого сценария, который произошел, его вообще никто не мог просчитать. Никто себе представить в худших снах не мог, что меньше, чем за неделю полномасштабной войны, нас закроют в кольцо. И нам придется держать малым количеством людей и еще меньшим количеством вооружения целый город в полном окружении... Такого просчитать никто не мог", – отметил военный.

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Боец "Азова" рассказал, как ему с побратимами удалось продержаться до момента выхода.

"Рассматривали "Азовсталь"? Возможно, рассматривали, возможно, нет. Но очень большой плюс, что на "Азовстали", так же, как и на Ильича (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича – ред.), были бункеры. Бункеры были подготовлены для того, чтобы принимать гражданское население. Там было много гражданских сухпаев, там было много воды, там были кое-где матрацы, созданы условия для жизни... Это был один из ключевых моментов, благодаря которым продовольственно мы смогли продержаться до момента выхода", – объяснил он.

Святослав Серый отметил, что был уверен в том, что если мир узнает об осаде Мариуполя, об "Азовстали", то Россия не сможет существовать.

"Это преступление не против мариупольчан, это преступление не против Украины, это преступление против человечества, против цивилизованных людей, живых, настоящих, желающих нормально жить", — подытожил боец.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "От Майдана до войны: боец «Азова» Святослав Серый откровенно о готовности к 24 февраля и плену"

Напомним, ранее боец "Азова" Святослав Серый рассказал, как писал жене "прощальные" сообщения.

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