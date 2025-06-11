Такой погоды в Украине не ожидали: новый прогноз с сюрпризом

Каким будет лето в Украине / © ТСН

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Новый день привас носит с собой не только тепло, но и неожиданные атмосферные явления. Погода готовит свои коррективы — для кого-то это будет приятная прохлада, для кого-то — неожиданные осадки. Что ждет вас в этот день — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новый прогноз погоды

Новый прогноз погоды! Жаркие «тридцатки» наконец-то отойдут из Украины. Даже на востоке и юге ожидается +25+29 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в большинстве областей Украины предполагается 11 июня +21+25 градусов, в западных областях будет свежее, +18+23 градуса.

«В среду к нам придет с северо-запада очередной атмосферный фронт. Соответственно, в западных, северных областях (кроме Сумщины), Винницкой, Черкасской, Одесской пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны», — отметила Наталья Диденко. В Киеве 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или к вечеру местами возможны сильные ливни. Температура воздуха в столице составляет около +20 градусов.

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Прогноз погоды от метеоролога

В свою очередь метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что в среду, 11 июня, ночью по всей территории Украины существенных осадков не предполагается. А в дневные часы в западной части, вечером также местами в центральных регионах и Приазовье пройдут умеренные, местами сильные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+18 °C, в северных областях и Карпатах +7…+10 °C; днем +20…+29 °C, в районе Полесья +16…+21 °C.

Какая будет погода в июне?

В целом июнь 2025 года ожидается теплее обычного. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

«Средняя месячная температура предполагается 19 — 23°, в горных районах 15 — 16°, что на 1,5 — 2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 45 — 82 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье 103 — 152 мм, что в пределах нормы», — говорится в сообщении.

В то же время, заслуженная метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью Главреду сделала более подробный прогноз погоды на июнь.

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«В начале июня будет еще прохладно. А вот что касается второй половины месяца, то могу обрадовать прогнозом. Дождей будет меньше, температура будет подниматься до более летних процессов. Там температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов. Но такая погода тоже не будет стабильной. В третьей декаде июня будет похолодание, можно ожидать осадков». Мартазинова добавила, что отметка в +40 этим летом маловероятна. Цитирую: «Пока то, что я вижу по своим прогнозам, июль будет жарким. Но в Украину, судя по всему, осень придет очень рано. Пока я не вижу такой жары в августе в Украине, как это было в прошлом году. Пока такой жары в моем прогнозе нет, однако нужны уточнения», — отметила метеоролог.

Прогноз погоды на лето 2025 года

Тем временем синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии рассказала, что лето 2025 будет с сюрпризами.

По предварительным оценкам, следующие три месяца будут теплыми и с периодами интенсивной жары. Среднемесячные температуры будут на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы. Самыми жаркими месяцами традиционно ожидаются июль и август.

Синоптик объяснила, что теплее всего будет в южных регионах страны, тогда как западные и северо-восточные области могут быть немного прохладнее. В то же время Наталья Птуха отметила, что развитие синоптических процессов может быть непредсказуемым, поэтому температурный фон и осадки распределяются по-разному.

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Что будет летом с осадками?

Синоптик отметила, что этим летом, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков. Она объяснила, что в теплый период всегда неравномерное распределение осадков, особенно это ощутимо во время нестабильной атмосферы, когда происходят внутримассовые конвективные процессы.

«То есть это развитие, например, грозовой деятельности там в день и в часы после прогрева земной поверхности, так как она прогревается неравномерно, то, конечно, у нас и эти грозовые дожди, которые внутримассовые, они неравномерны. Это яркий пример, когда там в одном районе города может быть дождь, в другом его нет», — сказала Птуха.

Изменение климата в Украине

В Украине меняется климат. По словам синоптика, большинство месяцев года имеют положительную аномалию отклонения среднемесячной температуры от нормы.

«И меняется то, что характер осадков, увеличивается именно количество ливневых дождей, то есть не обычных таких, а вот именно ливневой характер», — объяснила она.

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Птуха отметила, что в некоторых регионах увеличиваются засушливые периоды. В частности, по ее словам, где-то может быть ливень, а где-то, напротив, засушливая погода. Аномальные погодные условия могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Поэтому Птуха посоветовала украинцам быть готовыми к более высоким температурным показателям и адаптироваться к новым климатическим условиям.

Синоптик призвала учитывать, что температурные показатели могут быть выше климатической нормы. Соответственно придется адаптироваться.

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