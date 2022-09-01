"Тактическая толкотня": эксперт прогнозирует, что зимой война будет напоминать ситуацию на фронте 2016-17 годов

На сегодняшний день трудно прогнозировать, какой будет ситуация на фронте в Украине зимой. Однако наблюдая нынешнюю динамику, боевые действия будут напоминать ситуацию на фронте 2016-17 годов – когда была этакая тактическая толкотня.

Пока не ясно, где войска будут встречать Новый год, однако война не остановится и никто стрелять не прекратит.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Происходящее на фронте он охарактеризовал так, что российские войска уже не могут совершать широкомасштабные наступательные действия, а украинские – еще не могут.

"На сегодняшний день образовался такой себе паритет — то есть, когда российские оккупационные войска уже не могут проводить широкомасштабные боевые действия, они сосредотачиваются на очень таких селективных направлениях (Донбасское, Харьковское, частично Херсонское), но говорить о том, что они могут осуществить какие-то широкомасштабные наступательные действия — нет. И мы в том числе, достигнув определенного количества и качества Вооруженных сил, имеем возможность сдерживать врага, не допуская его серьезных прорывов, нарушая его и системы управления, и коммуникаций, и обеспечения. Но у нас нет достаточно силы и преимущества в силе для того, чтобы совершать какие-то наступательные действия в целом", – объяснил военный эксперт.

"Поэтому сказать, как будут развиваться события зимой, очень сложно. Хотя, наблюдая ту динамику, которая сейчас есть, то, скорее всего, мы увидим что-то вроде нашей зимы 2016-17 годов – когда была такая тактическая толкотня, попытка вытеснить противника с определенных позиций, усовершенствовать свой передний край, создать предпосылки к наступлению и т.п. Укрепляться позиции будут и так далее", – прогнозирует Грабский.

Он отметил, что это зависит от многих факторов: какие задачи будут отавится российским войскам, насколько они будут вынуждены продолжать активную работу, а также факторы военной целесообразности.

"Например, для нас сейчас критически важно оттеснить противника от Харькова. Потому что приближение противника к Харькову означает усиление интенсивности обстрелов в городе. Противник не дается, потому что для него Харьковское направление остается важным. Такая подобная ситуация на юге. Мы не знаем, как будут дальше развиваться события. Где будут войска, например, встречать Новый год – это непонятно. Но говорить о том, что все станет, все замерзнет и перестанут стрелять – нет. Это не та война, которую мы привыкли видеть с 14 по 21 год", – заверил эксперт.

Напомним, по мнению генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, осень-зима станут решающими на фронте в Украине. Ведь именно этот период покажет подготовку ВСУ к освобождению оккупированных территорий.

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