Тактический ядерный удар: очередной блеф Путина, повышение ставок или реальная угроза, что он нажмет красную кнопку

Хотя в своей статье для Le Figaro лидер Китая отмечал, что "ядерное оружие нельзя использовать, а ядерную войну нельзя вести". В Кремле говорят, что учения с отработкой тактического ядерного оружия у границ Украины и непосредственно на оккупированных Россией украинских территориях – это "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" относительно возможной отправки в Украину натовских войск. Безумный заместитель российского Совбеза Дмитрий Медведев в очередной раз угрожал ударами по западным странам, что, по его словам, приведет к "мировой катастрофе".

Речь идет прежде всего об интервью Эммануэля Макрона La Tribune Dimanche и The Economist, где на вопрос о французских войсках в Украине он ответил, что "ничего не исключает", потому что у Путина "красных линий" нет, в отличие от Запада. К этому добавилось заявление британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, что Украина имеет право использовать оружие, предоставляемое Лондоном, для ударов непосредственно по территории РФ. Да и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис не исключил, что Америке придется вмешаться в конфликт в случае военного успеха россиян.

Российский МИД даже вызвал британского посла, официально угрожая ударами по военным объектам на их территории. Аналогичная угроза от пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой прозвучала и в адрес Франции в среду, 8 мая. К российской игре в угрозы превратить западные страны в "ядерный пепел" присоединился и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, отдав приказ синхронно с россиянами проверить подразделения, способные применять тактическое ядерное оружие. Очевидно, русский, который Путин разместил в Беларуси вплотную к натовской границе.

Зачем Путин снова шантажирует Украину и наших партнеров применением ядерного оружия? Неужели Запад еще раз купится на этот блеф? Решил ли Кремль подготовиться к возможному нанесению тактического ядерного удара? ТСН.ua разбирался, что об этом говорят на Западе.

Главная красная линия: "нет" ядерной войне

Россия перевела свои стратегические ядерные силы к повышенной боевой готовности еще в феврале 2022 года, когда Кремль понял, что план Киев за три дня провалился. То есть еще с самого начала полномасштабного вторжения Москва угрожала применением ядерного оружия. Хотя известную фразу о "России, как единой стране, способной превратить США в радиоактивный пепел" кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев произнес еще в марте 2014 года сразу после оккупации Крыма.

Поэтому, как видим, Москва использует шантаж при каждом удобном случае, чтобы очертить для Запада все новые "красные линии". Стоит только вспомнить, какое на Украине оказывалось давление до и после освобождения Силами обороны Украины осенью 2022 большей части Харьковской области и правобережья Херсонщины. Самые высокие американские должностные лица публично призвали Киев серьезно подумать о начале переговоров с Россией. Тогда в Киев приезжал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, а директор ЦРУ Уильям Бернс даже встречался с директором СВР РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре.

"Со стороны Нарышкина было очень бесцеремонное отношение. Чувство дерзости и высокомерия, отражающее собственное мнение Путина, его веру в то, что он может заставить время работать на себя, что может перемолоть украинцев и измочить наших европейских союзников, что политическая усталость в конце концов наступит", – говорил осенью 2022 года Уильям Бернс.

Как видим, в расчетах Кремля за это время мало что изменилось. Как, собственно, и Запада, основанные на его страхах. Хотя в Вашингтоне и Берлине это любят называть "политикой управления эскалацией": предоставлять ровно столько оружия, чтобы Украина держалась, а не побеждала. Правда, и здесь позиция Запада эволюционирует (поставки HIMARS, систем ПВО Patriot, дальнобойных ракет ATACMS, и, наконец, истребителей F-16, которые вот-вот прибудут в Украину) хоть и очень медленно для Украины из-за угроз России.

Для наших союзников и партнеров, прежде всего для США, с самого начала полномасштабного вторжения есть три главные "красные линии", которые они при любых обстоятельствах стараются не пересечь.

применение Россией ядерного оружия;

расширение этой войны за границы Украины, что может привести к ядерной войне;

и удары по западному оружию непосредственно по русской территории.

Путин о них прекрасно знает и удачно использует в своих целях. Однако нельзя сказать, что за эти более двух лет они не менялись. Вспомним, как еще в 2022 году Москва пугала мир "радиоактивным пеплом", если Украина будет бить по целям в оккупированном Крыму и в самой России. Сейчас эта "красная линия" пересечена. Так, США до сих пор осуждают украинские удары в частности по российским нефтебазам и НПЗ, которые привели к значительным убыткам для российской нефтедобывающей отрасли (например, за апрель 2024 года Россия сократила экспорт бензина на более чем 30% — ред.). А вот Британия и Франция – две ядерные силы НАТО – считают эти цели для Украины вполне законными.

Неудивительно, что как раз в разгар ударов по российским НПЗ и нефтебазам в феврале-марте 2024 года, Кремль снова возобновил свой ядерный шантаж. Первоначально Financial Times, ссылаясь на российские секретные документы за 2008-2014 годы (сценарии военных игр и презентации для офицеров ВМФ), сообщила, что Москва отрабатывала использование тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с большим мировым государством. Очевидно, это касалось оккупации Крыма и Донбасса. А затем и CNN написал, что в конце 2022 года США серьезно готовились к потенциальному российскому ядерному удару по Украине, основываясь в том числе на своих разведданных.

Коалиция испуганных: что говорят на Западе

Все это фактически еще раз подтверждает, что на третьем году полномасштабной войны Запад все еще считает серьезные успехи Украины на поле боя поводом для Путина применить ядерное оружие. Хотя выше в этом тексте ТСН.ua уже привел факты о том, как Кремль отказывался от собственных "красных линий", например по ударам по целям в Крыму и непосредственно по территории России. В марте, выступая на сенатском комитете, директор Нацразведки США Аврил Гейнс заявляла, что "Россия продолжает модернизировать и укреплять свой ядерный потенциал, даже несмотря на то, что хранит самые большие и разнообразные запасы ядерного оружия".

При этом США постоянно заявляли, что не видят никаких признаков подготовки России к нанесению ядерного удара. То есть, как и перед началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, можно предположить, что если Кремль действительно начнет готовить свои ядерные силы к применению, западные разведки об этом узнают и предупредят. К тому же если еще в 2022 году гипотетическими целями российских ядерных ударов могли быть объекты исключительно в Украине, то после размещения тактического ядерного оружия РФ в Беларуси, диапазон использования теперь распространяется и на Польшу и страны Балтии.

Что же послужило поводом для очередных ядерных угроз Кремля буквально на днях? Во времени это совпадает с пятой инаугурацией Путина на следующую шестилетку, которую Запад признал, и очередным парадом "победобеседания" на Красной площади в Москве, когда есть возможность угрожать Западу, заявляя, "Можем повторить". "Мы не позволим нам угрожать. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", – заявил Путин на параде 9 мая в Москве, добавив, что Беларусь присоединится к России на втором этапе ядерных учений, а всего их будет три.

Поэтому вряд ли поводом стали заявления Макрона или других европейских лидеров, как премьер Литвы Ингриды Шимоните, даже имеющей разрешение парламента своей страны, о возможности отправки в Украину их войск. Эти угрозы являются частью постоянного устрашения западных лидеров не "злоупотреблять" поддержкой Украины. И, к сожалению, это до сих пор воспринимается в рядах наших союзников и партнеров. Хотя, казалось, должно быть наоборот, потому что ядерный шантаж Кремля длится уже довольно долго.

"НАТО не намерена разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки. Путин до сих пор верит в военную победу в Украине, так что единственный способ убедить его сесть за стол переговоров – это доказать на поле боя, что он не победит, и единственный способ это сделать – оказать военную поддержку Украине", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

К тому же соответствующее "приглашение" еще не приняла Верховная Рада. По крайней мере, новостей об этом в публичной плоскости мы не видели. Да и у россиян сейчас численное преимущество на поле боя в личном составе, вооружении и военной технике, несмотря на то, что поставки западного оружия в Украину возобновились. Как раз в этом, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), и причина восстановления Россией ядерного шантажа в форме запланированных тактических ядерных учений.

"Это совпадает с неизбежным поступлением западного оружия в Украину. Российские официальные лица, вероятно, используют информоперацию по ядерному оружию, чтобы помешать западным партнерам оказывать дополнительную военную поддержку и испугать западных чиновников, чтобы они не позволили украинским силам использовать предоставленные Западом системы для нападения на законные военные цели в России. Но она вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-нибудь еще", — отмечают аналитики ISW.

Это "политика стратегической неопределенности", которую уже давно использует Кремль. Ведь никто на Западе, включая их разведки, не знает, действительно ли Путин готов применить ядерное оружие. Тем не менее, в эту "игру" можно играть вдвоем. Эммануэль Макрон поступил правильно, когда еще в феврале 2024 года начал разговор о возможности отправки французских войск в Украину. А итальянская газета La Repubblica на днях подогрела эти дискуссии. По данным издания, НАТО уже определил по крайней мере две "красные линии", пересекая которые Путин получит на фронте 100-тысячный военный контингент Альянса:

возможное вступление в войну Беларуси и вторжение в Украину с Севера;

военные провокации против стран Балтии, Польши или Молдавии.

Во время визита Си Цзиньпина во Францию Эммануэль Макрон повторил тезис Олафа Шольца, что они не воюют с Россией и не хотят прямого столкновения. Более того, французский лидер пошел дальше, заявив, не стремится к изменению режима в России, хотя без этого Украине войну не выиграть. Конечно, можно предположить, что Макрон сделал это заявление именно через Си, который еще в марте 2023 года во время трехдневного визита в Москву гарантировал Путину поддержку дальнейшего правления Россией.

Не слышит Украина от Запада и того, что Россия получит решительный ответ, если вздумает использовать ядерное оружие. В 2022 году, напомним, по закрытым каналам Вашингтон передал Москве, что она получит по зубам. А многие американские военные эксперты и отставные генералы предполагали, что это могут быть прямые точечные удары по российской группировке в Украине и ЧФ РФ. То есть тогда со стороны Запада это также была "политика стратегической неопределенности", которая сейчас почему-то исчезла. По крайней мере, в публичной плоскости мы не слышим совместных заявлений США, Китая и, например, Индии о невозможности разрешения, впервые со времен Второй мировой, ядерной войны.

Если Кремль направляет свою риторику против западных стран, угрожая ядерными ударами по военным целям на их территории, США, Британия и Франция – три ядерных силы НАТО – должны наконец выйти с общим заявлением о возможном ответе, который получит Россия, не раскрывая всех карт. Западные эксперты и аналитики любят повторять, что применение Путиным нестратегического ядерного оружия против Украины противоречит российской ядерной доктрине и собственно самим заявлениям Путина, что это когда-то имело какое-то значение для Кремля.

Применение Россией ядерного оружия (хотя и тактического) против Украины – неядерного государства – создаст вопиющий мировой прецедент, если он останется без должного ответа других мировых ядерных стран. Это будет означать, что, например, Китай может применить ядерное оружие против Тайваня, а мир войдет в такой период турбулентности и неопределенности, которого невозможно было и во времена Второй мировой войны. Ибо 79 лет назад, когда США сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, только Америка владела ядерным оружием. В настоящее время это восемь стран – США, Россия, Франция, Британия, КНР, Индия, Пакистан, КНДР – и потенциально Израиль.