"Тактика у врага очень коварна": раненый боец из Бахмутского направления о боях вблизи города

Врачи говорят, что делают все, чтобы уберечь жизнь защитников и дать шанс на полное выздоровление

Круглосуточные операции в больницах Днепра, где спасают защитников сразу по нескольким направлениям фронта. Раненых доставляют ежедневно. Медики отследили, что с юга немало воинов с ампутациями из-за плотно заминированных территорий. С востока — преимущественно повреждение в результате обстрелов, говорится в ТСН.

Пулевое ранение головы, обломочное повреждение в руке, а еще разбитые стопы — 36-летний Василий только из Бахмутского направления. “Я услышал, что граната. И чем скорее я упал. Так вышло, что они попали мне в ступни. Если бы я стоял, согнулся – это все пошло бы мне в лицо”, – говорит Василий.

С его ног медики извлекли кучу обломков, самые большие Василий сохранил на память. "Такого обломка достаточно, чтобы убить человека", — говорит боец.

Его жизнь уже вне опасности, после операции заживают раны. Да еще множество маленьких обломков осталось в ногах, достать их все — слишком травматично для тканей.

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Они держали позиции у Соледара, вспоминает Василий, когда вражеская пуля задела ему голову. Окровавленный продолжил бой, а затем обломок повредил руку. “Если глубоко проникает осколок, трудно вести бой за счет того, что вы не чувствуете пальцев. То есть руку чувствуете, а именно нажимать на курок – не чувствуете пальцев”, – делится военный.

После этого еще и взрыв вражеской гранаты. Василий говорит, враг коварен, и, несмотря на адские бои, украинские защитники держатся. “Двое кричат: мы сдаемся, сдаемся. В то же время выходят из их группы четверо, обходят нас с другой стороны. Коварная тактика у них. Закидывают гранатами. За счет численности они нас давят. Мы держимся. Мир может быть только после победы”, – убеждает боец.

На передышку, признают медики Днепра, не стоит и надеяться. Раненых очень много и ежедневно обломки от взрывов. Загрязненные раны как взрывом, так и посторонними предметами – и землей, и травой”, – рассказывают медики.

Но, несмотря на это, уверяют: сделают все, чтобы сохранить жизнь воинам и как можно больше защитников поставить на ноги. Спасенный ими Василий уже ждет, когда увидит дочь. И надеется, что после победы сможет сыграть футбол.

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