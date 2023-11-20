Тактика "встречных штурмов": десантники рассказали о боях на Бахмутском направлении и западном оружии

Украинские воины 80-й десантно-штурмовой бригады, которая удерживает позиции в освобожденной недавно Клещеевке, рассказали о тактике встречных штурмов оккупантов. Они пытаются штурмовать наши позиции в то же самое время, когда наши десантники идут на штурм их позиций.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Оккупанты обстреливают позиции артиллерии

ТСН побывала под Бахмутом на позициях 80-й десантно-штурмовой бригады. Командир установки "Град" на позывной "Моряк" говорит, что его дом находится в оккупации. Однако он верит, что эту часть Украины удастся освободить.

"С родственниками нет связи с марта 2022 года", — говорит командир "Града" 80-й ОДШБр "Моряк".

"Моряк"

Когда украинские защитники обстреливают позиции окупантов, их сразу ищут средства вражеской разведки. Если найдут, сюда прилетит в десять раз больше снарядов. Итак, в данном случае, лучшая система управления – это остаться невредимыми, успешно поразив цель.

"Сейчас все подразделения Вооруженных Сил на очень высоком уровне в плане системы управления. От командиров очень многое зависит, от высшего командования, от командиров на местах, от командира взвода, ну, прямо, очень сильно, как он будет воевать", — говорит. Ярослав, командир реактивной батареи 80-й ОДШБр.

Ярослав

Военные рассказали о западной технике

В сентябре бойцы десантной бригады вместе с другими подразделениями Сил обороны освободили село Клещеевка под Бахмутом. Но тяжелые бои вокруг Клещеевки продолжаются до сих пор. Каждый день.

По нашим десантникам в Клищеевке и сейчас прилетает почти все, что есть в арсенале оккупантов. Военные говорят, что в боях за Клищеевку хорошо показали себя австралийские бронемашины "Бушмастер", которые есть на вооружении у десантников.

Юрий, водитель бронемашины 80-й ОДШБр: "Броня, мне кажется, у нее хорошая. Хорошая - ребята наезжали на мины, она держит, и осколки держит".

Бахмутское направление

Почему дроны на войне очень важны

Военные Юрий и Павел операторы ударных дронов подразделения "Фокстрот". Они говорят, что дроны на войне очень важны, поскольку спасают жизни.

Работают операторы БПЛА "сбросами" - отправляют взрывные подарки на головы врагов. Научились переигрывать вражеские средства радиоэлектронной борьбы в безнадежных, казалось бы, условиях.

После штурмов десантников отводят в ближайший тыл. На короткую передышку. Но передышка условное понятие. На импровизированных полигонах рядом с фронтом они продолжают отрабатывать штурмовые действия.

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Напомним, в Украине увеличат количество мобильных групп для борьбы с "Шахедами".

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