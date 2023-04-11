Тактика "выжженной земли" и шаги отчаяния: эксперт объяснил основные планы РФ на фронте

Генштаб сообщает о том, что 4 основных направления российских атак сохраняются, однако отмечает, что интенсивность боев падает.

О чем это свидетельствует, объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Мы — Украина".

"Шаг отчаяния"

По словам эксперта, враг истощается. А все эти атаки окупантов являются "шагом отчаяния".

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"Они собирают по тем направлениям, где еще могут собрать людей, технику и продолжают наступательные действия, а также перебрасывают остатки тех резервов, которые еще сохранились на Востоке, например, на Лиманское направление, чтобы попытаться интенсифицировать боевые действия по тем направлениям. Марьинка, Авдеевка, Бахмут… Но я думаю, что несколько дней и интенсивность будет падать еще… Потому что заметно, что враг сейчас бросает много сил на Бахмут, они истощаются, понесли потери и заметно как и по Авдеевке, несмотря на то, что они просто сносят все с лица земли, стирают все авиацией и артиллерией, все же сил для захвата Авдеевки не хватает. Примечательно, что сейчас атаки сконцентрируются на этих 3-4 направлениях, где еще сохраняется какой-то небольшой потенциал", – говорит Мусиенко.

Основная задача окупантов на ближайшее время

По его мнению, основная задача врага в ближайшее время – переход в оборону, подготовка оборонительных рубежей, потому что их наступление захлебывается и нет такой интенсивности, как было.

"Было более 300 тысяч российских военных на оккупированных территориях. Где они делись? Многие уничтожены, многие рассредоточены, многие занимаются подготовкой к обороне. Вот такие тенденции. То есть мы должны сказать, что, несмотря на то, что они бросают значительные ресурсы, в большом количестве эти ресурсы украинскими защитниками и уничтожаются. Основные акценты врага характеризуются тем, что они применяют в большой степени авиацию и артиллерию по тем позициям, где они еще могут это делать, т.е. что они видят перед собой. На сегодняшний день и такая тактика применяется. Это как раз из-за того, что они в таком большом количестве применять свои штурмовые группы по некоторым направлениям не могут. Также они бросили некоторые группы этих своих военных на строительство фортификационных сооружений и укрепление оборонных позиций", – объяснил эксперт.

Тактика "выжженной земли"

Александр Мусиенко рассказал, что это означает на практике тактика "выжженной земли", которую используют россияне.

Он заметил, что это не новая тактика в этой войне. Россия использовала ее и раньше.

"Везде, где наступали российские войска, они все пытались уничтожить. Эта тактика состоит в том, чтобы в случае, когда невозможно в такой интенсивности вести изнурительные городские бои, враг просто переходит к тому, что, используя авиацию, артиллерию, просто наносит удары уничтожая все перед собой, уничтожив и таким образом сделав непригодным для обороны населенный пункт", – сказал аналитик.

Ситуация в Бахмуте

Мусиенко подчеркнул, что самое важное в Бахмуте – это то, что, несмотря на сложную ситуацию, наши силы сохраняют и контролируют дорогу.

"То есть внешняя связь и это достаточно важный элемент и аспект. Самое важное, что хотел враг, это взять в окружение наши силы и этого они достичь не смогли", — говорит эксперт.

Он объяснил, что для врага ключевая задача — продемонстрировать символическую победу.

"С начала февраля прошлого года продолжается масштабное наступление российских войск на Востоке. За это время они добились небольших тактических успехов, непосредственно в Бахмуте, Соледаре и продвинулись на несколько километров вдоль Лиманского направления, пытались окружать Авдеевку, но безуспешно. Надо понимать, что это абсолютно неудовлетворительный показатель с точки зрения большого наступления, поэтому хотя бы что-нибудь продемонстрировать им нужно. Их сейчас больше интересует символическая победа, они готовы быть правителями и царями руин, пепла, пожарищ, грязи, мусора и т.д., чем задумываться о дальнейших шагах. Они прекрасно понимают, что могут держать оборону даже не в Бахмуте. Для них сейчас важно просто поставить на камнях свой триколор", – подытожил Александр Мусиенко.