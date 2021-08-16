"Талибан" захватил Афганистан: как мир отреагировал на наступление террористической группировки

Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны, по его словам, во избежание кровопролития.

Боевики движения "Талибан" захватили Афганистан и взяли под свой контроль все наземные пункты пересечения границы. Мирные жители бегут из города, покинул страну и президент Ашраф Гани. Иностранные дипломаты и граждане западных стран оставляют Афганистан через кабульский аэропорт, где, несмотря на хаос и панику военные НАТО обеспечивают безопасность.

Великобритания уже направила дополнительные силы для защиты аэропорта и помощь для эвакуации своих граждан. В Минобороны США также заявляют о переброске тысячи американских военных в кабульский аэропорт. ТСН.ua. собрал реакцию мира на захват Афганистана.

Афганистан

В связи с новым и стремительным наступлением талибов президент Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, по его словам, не допустить кровопролития. Гане утверждает, если бы он не уехал из страны, талибы атаковали бы Кабул, что привело бы к жертвам среди мирных жителей.

Министр обороны Афганистана генерал Бисмилля Мохаммади пытался убедить жителей Кабула, что те в безопасности. Но сотни людей рвутся к терминалу аэропорта, чтобы убежать из столицы Афганистана.

"Я уверяю всех вас, что безопасность Кабула обеспечена. Международные силы готовы сотрудничать с афганскими силами безопасности и обороны", — добавил он.

США

После этого власти США начали эвакуацию своих дипломатов из Кабула. Также Штаты заверили, что направят дополнительные войска в столицу, чтобы обеспечить безопасность посольства и местного аэропорта.

Интересно, что активная фаза наступления талибов началась только США вывели войска из Афганистана, но госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN выразил мнение, это произошло бы даже без вывода американских войск.

По словам Блинкена, США успешно выполнили свою миссию в Афганистане. Впрочем, он признал, что американцы ошиблись в прогнозах, поэтому правительственные силы Афганистана не смогли защитить страну от талибов. Все произошло быстрее, чем думали.

Вместе с тем президент США Джо Байден еще 14 августа заявил, что Вашингтон даст "решительный ответ" талибам, если американский персонал в Афганистане подвергнется опасности.

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В свою очередь, бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что мол администрация Байдена потерпела неудачу в Афганистане. По его мнению, с талибами надо говорить на языке силы.

"Я надеюсь, что они используют авиацию. Они должны уничтожить этих талибов, которые окружают Кабул. Мы можем сделать это с помощью ВВС США. Мы должны оказать на них давление. Мы должны нанести им вреда и причинить боль, а не умолять их пощадить жизнь американцев", — высказался Помпео.

А спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила глубокую обеспокоенность из-за жестокого обращения Талибана со всеми афганцами, особенно с женщинами и девочками, подчеркнув, что "мир следит за действиями" талибов.

"США, международное сообщество и правительство Афганистана должны сделать все возможное, чтобы защитить женщин и девочек от бесчеловечного обращения со стороны Талибана. Любое политическое урегулирование, к которому стремятся афганцы, чтобы избежать кровопролития, нужно включать присутствие женщин за столом переговоров. Судьба женщин и девочек в Афганистане имеет решающее значение для будущего Афганистана ", — заявила Пелоси.

The President is to be commended for the clarity of purpose of his statement on Afghanistan and his action. The Taliban must know the world is watching its actions. We are concerned about reports regarding the Taliban's brutal treatment of all Afghans, especially women and girls. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 15, 2021

Обеспокоенность о безопасности афганских партнеров США, которые тесно сотрудничали с американскими войсками, а также американских дипломатов и специалистов по развитию, выразил и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер.

"Мы не должны оставить их. Необходимо приложить все усилия, чтобы те, кто стоял рядом с Америкой, не были брошены. Мы должны показать миру, что Америка сохраняет верность нашим союзникам и тем, кто присоединился к нам с риском для себя и для своих семей", — подчеркнул он.

Read my statement on Afghanistan: pic.twitter.com/bRTjMvhx52 — Steny Hoyer (@LeaderHoyer) August 15, 2021

В то же время лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти раскритиковал политику Джо Байдена, заявив, что ответственность за ситуацию, которая возникла несет действующий президент США. Он выразил обеспокоенность относительно влияния ухудшения ситуации в Афганистане на ситуацию в сфере национальной безопасности внутри США.

"Достичь безопасности невероятно трудно и очень легко потерять. Трагично, поспешный выход из Афганистана привел к тому, что многие жертвы были напрасными. Бог благословит наши войска", — написал он в своем Twitter.

Security is incredibly hard to achieve and extremely easy to lose.



Tragically, @POTUS "hasty #Afghanistan withdrawal has made the sacrifices of so many in vain.



God bless our troops. — Rep. August Pfluger (@RepPfluger) August 15, 2021

Вслед за США многие европейские страны, в частности Великобритания, Германия, Дания и Испания, также объявили об эвакуации сотрудников своих посольств.

Германия

МИД ФРГ заявило, что Германия прекращает работу посольства в Кабуле с 15 августа и призывает граждан покинуть страну.

Ein Kernteam der Botschaft wird vor Ort bleiben, um die notwendige Handlungsfähigkeit zu erhalten. Wir setzen alles daran, unseren Staatsangehörigen & ehem. # Ortskräften eine Ausreise zu ermöglichen. @akk @bw_einsatz (2/2) — Heiko Maas (@HeikoMaas) August 15, 2021

Великобритания

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал другие страны не признавать "Талибан" законной властью Афганистана, добавив, что в стране, вероятно, вскоре сменится руководство.

Джонсон призвал западные страны вместе влиять на ситуацию в Афганистане через международные механизмы. По его словам, страна не должна вновь превратиться в "рассадник международного терроризма", а поэтому Великобритания будет работать с партнерами в ООН и НАТО, чтобы гарантировать, что никто не признает талибов на двусторонней основе.

"Мы не хотим, чтобы кто-то признавал" Талибан", — цитирует британского премьера Sky News.

Франция

Франция, реагируя на обострение в Афганистане, приняла решение перенести свое посольство в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы. В свою очередь, французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщают, что президент Эмманюэль Макрон 16 августа в формате видеоконференции собирает внеочередное заседание совета обороны Франции из-за ситуации в Афганистане. В Макрона добавили, что Париж ведет работу по обеспечению безопасности наиболее уязвимых жителей Афганистана, но приоритетом остается безопасность французских граждан.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон также покинул здание посольства. В Твиттере он опубликовал видео себя в бронежилете на борту вертолета.

Украина

Эвакуировали из Кабула и Украина своих соотечественников, а граждан также Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.

"Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Канада

Канада также прекратила работу посольства в Кабуле по соображениям безопасности. Министры иностранных дел, иммиграции и обороны заявили, что безопасность канадского персонала является главным приоритетом, добавив, что сотрудники "благополучно возвращаются в Канаду".

"По мере ухудшения ситуации в Афганистане, где по-прежнему угрожают талибы, и вынуждены бежать из своих домов (люди. — Ред.), Мы расширяем нашу программу расселения. Мы собираемся расселить 20 000 уязвимых афганцев и ускорить сроки обработки. Мы продолжим расселять афганцев, которые способствовали усилиям Канады в Афганистане, и внедрим специальную программу, посвященную особенно уязвимым группам", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Финляндия

Глава МИД Финляндии Пекка Гаависто заявил, что посольство страны в Афганистане также временно прекращает работу. По его словам, сотрудники финского посольства все еще находятся в Кабуле, но они в безопасности и ждут эвакуационный рейс.

Пакистан

МИД Пакистана 15 августа выступило с обращением, где заявили, что страна "внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане".

"Мы надеемся, что все стороны в Афганистане будут работать вместе, чтобы решить этот внутриполитический кризис. Посольство Пакистана в Кабуле оказывает необходимую помощь пакистанцам, афганским гражданам, дипломатическом и международному сообществу в консульском работе и координации полетов Pakistan International Airlines", — сказал спикер МИД Пакистана Запад Хафиз Чаудри.

Европейский совет

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что поддерживает тесный контакт с высоким представителем ЕС Хосепом Боррелем о ситуации в Афганистане и следит за развитием событий.

"Безопасность граждан ЕС, персонала и их семей является приоритетом в краткосрочной перспективе. Столь же ясно, что необходимо извлечь много уроков", — заявил он.

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НАТО

В свою очередь, в НАТО заявили, что приоритетом Альянса сейчас является безопасность его персонала. Организация готова защищать своих сотрудников по мере необходимости. Также НАТО сохранять присутствие в Кабуле, чтобы сохранять связь Афганистана с внешним миром.

"НАТО поддерживает усилия афганского правительства по поиску политического решения конфликта, сейчас это актуально как никогда", — добавил представитель НАТО.

Кроме того, Совет Безопасности ООН 16 августа планирует провести заседание, посвященное ситуации в Афганистане.

ВОЗ

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус назвал ситуацию в Афганистане такой, которая "вызывает сильное беспокойство", и отметил, что главным приоритетом должно оставаться здоровье и благополучие мирных граждан, особенно женщин.

As the deeply concerning events unfold in #Afghanistan, the health and well-being of Afghan civilians, especially women and girls, is of utmost priority. https://t.co/C5p066J9OI — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 15, 2021

Также читайте Талибы заявили о "завершении войны" в Афганистане Ряд авиакомпаний меняют маршруты своих рейсов, избегая воздушного пространства Афганистана. Такое решение уже приняли British Airways, Virgin Atlantic, KLM, Lufthansa. Единственное государство, которое считает, что с захватом власти террористами ничего не изменилось, — Россия. Они не эвакуируют посольство, уверяют, что талибы гарантировали безопасность. "Сказать, что произошло свержение власти, нельзя. Здесь по-прежнему все взрослое население, а также подростки имели оружие. В городе было неспокойно. Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти", — говорит посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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