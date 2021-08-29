Талибы приказали восстановить работу банков и еще больше ограничили передвижение по городам

Талибы приказали восстановить работу банков и еще больше ограничили передвижение по городам

В течение суток США планируют вывезти из Афганистана тысячу человек.

Сейчас США завершают эвакуацию из Афганистана. Американские союзники — Канада, Франция и Великобритания уже перестали эвакуационные рейсы. Украина также завершила эвакуацию из Афганистана — шесть самолетов вывезли более 650 человек. По данным отечественного МИД, Украине увезла всех своих граждан, которые хотели уехать. Боевики талибана устанавливают в Кабуле новые блокпосты и готовятся взять под контроль аэропорт.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Толпы людей, многие с детьми в аэропорту Кабула. Говорят после того как американцы объявили о завершении эвакуации, для них это последний шанс на спасение. В течение суток США планируют вывезти из Афганистана тысячу человек. «Это наша единственная возможность выжить, мы в опасности. Американцы должны спасти нас, потому что мы не можем здесь остаться», — говорят местные.

За две недели США и союзники вывезли из Афганистана более 100 000 человек. Большинство стран уже завершили эвакуацию. Сегодня последним рейсом британских ВВС Афганистан покинул посол соединенного королевства.

«Это были очень напряженные две недели, и мы проделали колоссальную работу. Но в Афганистане еще остаются граждане Великобритании и афганцы, которые нуждаются в нашей поддержке и мы будем давить на талибан, чтобы они позволили людям безопасно покинуть страну», — говорит посол.

Между тем рядом с аэропортом в Кабуле прогремел мощный взрыв. Снаряд, по свидетельствам очевидцев, попал в жилой дом.

Сначала афганские СМИ предположили, что это очередной приступ исламистов. Об угрозе терактов предупреждала американская разведка. Но по данным мировых агентств, этот ракетный обстрел осуществили американцы, чтобы ликвидировать террориста-смертника, который планировал еще одну атаку на кабульский аэропорт.

Новости мира: в Кабуле снаряд попал в жилой дом - погибли женщина с ребенком

Три дня назад в Кабуле в результате теракта, который устроили боевики исламского государства погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных. Соединенные Штаты в ответ ликвидировали двух главарей ИГИЛ.

Талибы тем временем готовятся взять под контроль аэродром. Ранее представители исламистов уже предупреждали — иностранцы и афганцы, которые хотят уехать из страны должны это сделать до конца августа. В городе устанавливают новые блок-посты, передвигаться Кабулом становится все сложнее.

Представитель Талибана заявил, за две недели сформируют новое правительство. Страна в глубоком экономическом кризисе — с середины августа не работали банки, накануне талибы приказали восстановить их работу. К банкоматам выстраиваются длинные очереди, впрочем снимать позволили не более 200 долларов раз в неделю. ООН призывает международное сообщество оказать афганцам помощь. Впрочем, сейчас все гуманитарные миссии по требованию Талибана остановлены.

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