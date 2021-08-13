Талибы захватили Кандагар, который является одним из главных городов Афганистана: что известно

Талибы захватили Кандагар, который является одним из главных городов Афганистана: что известно

В общем талибы контролируют уже более десятка провинций Афганистана.

Талибы захватывают Афганистан. Боевикам этого исламистского движения удалось отвоевать второй крупнейший город страны — Кандагар.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Эту информацию изданию Reuters уже подтвердили источники афганского правительства. Их силы пытались отбить населенный пункт, но тщетно. Сейчас под контролем талибов уже более десятка провинций.

В общем из-за боевых действий десятки за последний месяц погибло более тысячи мирных граждан, десятки тысяч людей вынуждены были бежать.

Сейчас США и Великобритания призывают своих граждан немедленно покинуть Афганистан. И на помощь им в эвакуации отправляют своих армейцев.

Эвакуирует персонал своего посольства из Афганистана и Дания. Талибы взялись за захват городов после вывода из страны американских и иностранных войск.

Новости мира: талибы захватили второй по величине город Афганистана

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