Талибы захватили Кандагар, который является одним из главных городов Афганистана: что известно

В общем талибы контролируют уже более десятка провинций Афганистана.
Талибы захватывают Афганистан. Боевикам этого исламистского движения удалось отвоевать второй крупнейший город страны — Кандагар.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Эту информацию изданию Reuters уже подтвердили источники афганского правительства. Их силы пытались отбить населенный пункт, но тщетно. Сейчас под контролем талибов уже более десятка провинций.
В общем из-за боевых действий десятки за последний месяц погибло более тысячи мирных граждан, десятки тысяч людей вынуждены были бежать.
Сейчас США и Великобритания призывают своих граждан немедленно покинуть Афганистан. И на помощь им в эвакуации отправляют своих армейцев.
Эвакуирует персонал своего посольства из Афганистана и Дания. Талибы взялись за захват городов после вывода из страны американских и иностранных войск.