"Там будут определенные победы врага": известная тарологиня ответила, удастся ли оккупантам захватить Авдеевку

По восточному направлению появилась информация, что враг постоянно пытается оцепить город Авдеевку и о том, что он вскоре может стать вторым Бахмутом. Известная таролог Людмила Хомутовская считает, что оккупантам не удастся взять Авдеевку.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Там точно есть обострение и это вообще будет как основное направление. Там будут определенные победы врага, но ему не удастся реализовать свой план до конца. Направление сейчас максимально горячее", — ответила таролог.

Бои за Бахмут и Авдеевку

Самые горячие на Донбассе бои - это за Бахмут и Авдеевку. Российская армия, выдыхаясь на Бахмутском направлении, перешла к эскалации на Авдеевском. Вокруг Авдеевки сейчас так же горячо, как в Бахмуте. Украинские военные говорят об увеличении обстрелов и давлении на Авдеевку, в том числе с северо-востока и юга. В окрестностях ежедневно вспыхивают жестокие пехотные противостояния, а именно город оккупанты расстреливают из артиллерии и авиации.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что "около 80% города уже разрушены ", целых зданий почти не осталось. Эвакуация гражданских из города продолжается, но участок дороги, по которой эвакуируют людей, контролируется российскими войсками, которые "немедленно открывают огонь".

Напомним, по прогнозу астролога Владимира Бадиана, конец марта и начало апреля станут решающим временем в войне. После этого могут начаться переговоры.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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