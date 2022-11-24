Там, где можно согреться и зарядить телефоны: в Украине заработали более 4000 "Пунктів незламності"

Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua.

Более 4000 "Пунктів незламності" заработали 24 ноября по всей Украине — где можно согреться, зарядить телефоны и отыскать Интернет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это специально обустроенные места, в которых, даже когда вокруг сплошная тьма, есть свет. Работает генератор, от которого можно подзарядить мобильные устройства. А еще – обогреватели, иногда Интернет, туалеты, питьевая вода, места для отдыха или еще и дополнительные услуги – кофе, чай и сладости.

Искать такие локации нужно на карте онлайн – на сайте nezlamnist.gov.ua. Там же, нажав на один из маячков, можно просмотреть список доступных и бесплатных услуг.

Большинство "Пунктів незламності" должно работать круглосуточно, кроме тех, которые размещены в школах, магазинах и ресторанах.

"У нас есть вода и отопление. Гости приходят и весь первый этаж сидят с ноутбуками", – рассказали в пункте.

"Если 24 часа нет света, уже 25-26, то мы и пришли", – говорят посетители.

Напомним, что в отсутствие электроэнергии украинцы могут погреться в отделениях полиции, обеспеченных средствами связи и генераторами.

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