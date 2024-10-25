"Там миллионы": украинские разведчики опровергли важное обстоятельство войны

О том, что россиянам не хватает снарядов и танков речь не идет

Несмотря на некоторые предположения военных экспертов о том, что у российских оккупантов может вскоре ощущаться существенный механизированный кризис на фронте, в ГУР Минобороны Украины рассказали о кардинально другой тенденции.

Представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии для ТСН.ua так охарактеризовал текущую ситуацию:

"У них есть достаточное количество оружия, в том числе и советского оружия и техники. В том числе 60-х годов производства, которое они сейчас снимают с хранения, пытаются модернизировать. Привести в порядок, чтобы оно ехало. И используют его на фронте. О кризисе мы сейчас не можем говорить. Мы можем говорить об их современных так называемых средствах высокоточного поражения. После того как начали работать санкции, они стали менее точными. Но о том, что им не хватает снарядов, танков – об этом речь не идет. Это не соответствует действительности".

На уточняющий вопрос о том, исчерпали ли оккупанты почти за три года полномасштабного вторжения советские запасы, в ГУР ответили: "Нет. Там миллионы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда военные из КНДР начнут участвовать в боевых действиях.

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