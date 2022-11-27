"Там осталась вся бригада": медик из "Азовстали", которая беременной попала в плен, рассказала о жизни на свободе

Руководитель медицинской службы 501-го батальона морпехов Марьяна Мамонова привыкает к свободной жизни и материнству. Женщина беременной попала в русский плен и провела в нем полгода. Вся Украина переживала за судьбу Марьяны. На четвертый день после освобождения медык родила здоровую девочку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Марьяна живет сейчас вместе с дочерью Анной-Марией и мужем во Львове.



"Муж работает во Львове и так я оказалась. В Луцке дали квартиру, делаем ремонт и как сделаем — то переедем", — говорит медик ВСУ Марьяна Мамонова.



Ее дочери два месяца и она родилась на четвертый день после увольнения мамы. Не так Марьяна представляла себе беременность – 6 месяцев спала на поддонах. Иногда в шестиместной камере теснилось сорок женщин. Больше всего, признается, переживала, чтобы не родить в оккупантов, потому что они угрожали забрать ребенка. Сейчас заново привыкает к свободе.



"Совершенно по-другому ценится комфорт, та же вода, свобода, что вы можете выйти за дверь, погулять, сходить в магазин, к кому-то сходить в гости, поговорить по телефону. Я не могу привыкнуть, что у меня есть телефон", — говорит Марьяна Мамонова.



Марьяна постоянно на связи с родными собратьев, оставшимися в плену.



"Там осталась целая бригада морской пехоты, там остались мои водители, которые меня спасали. Дядя Вася первый узнал, что я беременна и командиру сказал. Я не знаю, почему Россия не отдает именно медицинских работников", — говорит Марьяна Мамонова.



Вот ей звонит по телефону сестра 25-летнего санинструктора Алексея Шевченко. Парень с апреля в плену и от него почти нет новостей.



"В августе позвонили из информационного бюро и сказали, есть для вас два письма от Алексея. Там содержательного ничего не было. Кормят хорошо, на улицу выходим, и написал о приступах, у него астма", — говорит сестра пленника Екатерина Гнидаш.



Марьяна вспоминает, как в плену в Оленовской тюрьме обменялась с Алексеем записками – хотя это было очень опасно.



"Он написал мне маленькую-маленькую записку, что Марьяна Владимировна, мы за вас все очень волнуемся, обнимаем и я вас очень сильно люблю, вы были лучшим начмедом. Я написала — Алексей, если вы пережили мое начмедство, то плен для вас будет нестрашен", — вспоминает медик.



Известия из плена поступают нечасто. Последнее письмо мужа – начальника медслужбы 36 бригады – Руслана получила в августе. Хотя написал он его еще в начале лета



"Здравствуй моя дорогая Русланочка, я очень сильно соскучился, хочу как можно быстрее вернуться домой, обнять тебя и нашу маленькую. Это последнее известие о моем муже, с тех пор у меня нет никакой информации ни о состоянии его здоровья, ни о местонахождении", – говорит жена пленника Руслана Лабузова.

Жена следит за всеми чатами и соцсетями в надежде получить хоть какую-то информацию о своем Владимире. Их семилетняя дочь рисует для отца и ждет его возвращения



Марьяна говорит, что россияне постоянно давят на пленников – мол, никто освобождать их не собирается. Но на себе убедилась, какие сверхусилия прилагает Украина, чтобы вернуть своих. Поэтому верит, что уже вскоре ее собратья вернутся домой и она познакомит их со своей дочерью. Ближайшие 3 года хочет посвятить именно ей и учебному обучению.

Освобождение из плена Марьяны Мамоновой

Военной медик Марьяна Мамонова попала в руки захватчиков, когда спасала украинских и гражданских в окруженном врагом Мариуполе. Незадолго до плена сообщила родным, что она в надежде.

В сентябре Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 кафиров и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

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