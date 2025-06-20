"Там просто нет тел": мать погибших в Израиле детей Кости и Ильи рассказала о трагедии

В Израиле погибла семья из Одессы / © ТСН.ua

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В Израиле семья, которая не только спасала детей от обстрелов в Украине, а для одной из них, 7-летней Насти еще и боролась за шанс на жизнь из-за онкологии.

ТСН эксклюзивно пообщалась с одесситкой, которая в результате иранской атаки на Израиль потеряла двух детей, мать, родную сестру и племянницу.

Об этой семье много писали в сети, но, как говорит наша собеседница, было немало неточной информации и для нее очень важно это исправить. Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

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Ночь на 15 июня. Иран бьет баллистическими ракетами нового типа по израильским городам. Одна из ракет попала в многоэтажку в городе Бат-Ям — это пригород Тель-Авива. 12 человек погибли. Среди них — пятеро украинцев.

«Там просто нет тел. Как мне сказали, они не успели спуститься. Их нашли между лестницами. Кто-то вылетел», — говорит мать погибших из-за атаки детей Анна Пешкурева.

В ту ночь Анна потеряла обоих своих сыновей — Илью и Костю, которым навсегда 14 и 10 лет соответственно; мать — Елену, которой 54; родную сестру Марию, которой 30 лет и ее дочь Настю. Племяннице Анны — было 7 лет.

Настя, которая погибла из-за атаки Ирана / © ТСН

«Я еще полностью это не приняла. Сижу дома и думаю: ну, они далеко. Да, я год без них жила. Грустила страшно. И я осознаю, только когда понимаю, что я больше не могу к ним дозвониться», — говорит она.

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Погибшая Мария / © ТСН

В Израиль сыновья Анны переехали прошлой весной. Семья считала, что детям так будет безопаснее, ведь в родной в Одессе младший Костя постоянно плакал из-за сирен воздушной тревоги и боялся ракет.

Елена, которая погибла в Израиле / © ТСН

Там уже больше года жили и мама, родная сестра и племянница Анны. В конце 2022 они приехали в Израиль на лечение. У маленькой Насти была тяжелая форма онкологии. За несколько лет до этого в семье была еще одна потеря: от этого же диагноза — рак крови — ушла из жизни сестра Марии — они были двойняшками. Маленькую Настю назвали в ее честь.

10-летний Константин / © ТСН

Лучшая подруга Марии и крестная Насти — Кристина Чанышева говорит, за месяцами бесконечных сборов денег на лечение — были три сложнейшие операции. Малышке пересадили костный мозг. Но и это не помогло.

14-летний Илья / © ТСН

«Они как раз в воскресенье собирались в больницу, и там Маше должны были сказать о результатах пункции и вероятном плане лечения дальше», — говорит Кристина.



5 украинцев, среди них трое детей, прощание с этой семьей состоится в Израиле в воскресенье и понедельник.

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«Я уже подписала нотариально заверенный документ о кремации тел. Потому что их невозможно перевезти», — говорит мать погибших детей Анна Пешкурева.

Перевезти тела в Украину было невозможно из-за закрытого неба, а еще нестабильной ситуации. Так что пока неизвестно, когда прах погибших украинцев отправят в Одессу, чтобы и родные могли попрощаться. Сейчас за память своей дочери Насти на фронте бьется ее папа Артем.

Напомним, в ночь на 14 июня иранский ракетный обстрел Израиля у нес жизни пятерых украинцев, которые нашли свою смерть под завалами жилого дома в городе Бат-Ям неподалеку Тель-Авива. Эта ужасная трагедия оборвала судьбы семьи из Одессы, которая приехала в Израиль с одной целью — бороться за жизнь 7-летней Насти Бурик, больной онкологией.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ 20 ИЮНЯ — ПЯТНИЦА

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