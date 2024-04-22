"Там все перебито. Там уже нет ничего": куда переселяют людей из Сумщины и что они говорят

Более двух десятков жителей Сумщины эвакуировали на Буковину. Их вывезли из Великой Писаревки и соседних сел. Последние несколько недель враг уничтожал эту пограничную громаду управляемыми авиационными бомбами и другим вооружением.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Танасийчук.

Валентина и 5-летняя Люба живут на Буковине

5-летняя Люба рассказывает, как рядом с домом взрывались авиабомбы. А у семьи даже подвала, чтобы спрятатся, не было.

5-летняя Люба в шелтере

"В квартире прятались, в туалете. Если бы КАБ упал - то нас бы не было", - говорит переселенка с Сумщины Валентина Гученко.

Их поселок Большую Писаревку враг стирал с лица земли в течение нескольких недель. Только управляемых авиабомб оккупанты выпустили - сотни. Поселок почти уничтожен, рассказывает Валентина. Повсюду - изуродованные дома и воронки от снарядов.

"Там все перебито. Там нет ничего", - говорит Валентина.

Валентина с Любой

Валентина с маленькой Любой дважды отказывалась от эвакуации. Когда же стало невыносимо, молились, чтобы не погибнуть в дороге.

Эвакуационным поездом Валентина добралась до Буковины. Ее семью поселили в шелтере, где когда-то был сельсовет. Женщина обустраивает домашний уют как может. Уже здесь узнала, что возвращаться им больше некуда - в их дом тоже был прилет. Игрушки у маленькой Любы - тоже от волонтеров.

Обстрел Сумщины

Семья переехала на Буковину и планирует здесь жить до конца войны

В приюте проживает еще два десятка эвакуированных с Сумщины. Половина это - дети.

Алексей Мороз сначала отправил жену с двумя детьми в Ахтырку, а сам надеялся, как и в начале войны, пересидеть обстрелы в подвале. Пока бомба не попала в соседний дом.

"Сосед выходил - все лицо было побито осколками. Дом разбило", - вспоминает Алексей.

Семья сейчас размышляет, чтобы остаться на Буковине пока не закончится война. Однако, говорит Алексей, ради детей будет искать частное жилье.

Большая Писаревка — последствия российского обстрела

Люди могут бесплатно жить в шелтере

В шелтере семьи могут бесплатно находиться неограниченный срок. Для детей в общине есть садик и школа.

"В населенных пунктах у нас находится много жилых домов, если они захотят отдельно, то смогут в жилой сектор", - говорит директор Центра предоставления социальных услуг Наталья Проскурняк.

Сейчас на Буковине проживает 80 тысяч переселенцев. Здесь готовы принять еще более полутысячи, говорят в военной администрации. Также за грантовые средства в двух громадах строят 5 многоквартирных домов для постоянного проживания эвакуированных из зоны боевых действий.

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Напомним, ВСУ продвинулись на фронте на 2 километра.

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