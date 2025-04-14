Таможенная политика и война России против Украины: что известно о скандальных решениях Трампа

Трамп и Путин / © ТСН

Реклама

Колебания на валютном рынке эксперты связывают с началом тарифной войны, которую на прошлой неделе объявил Трамп. Пока все осталось на уровне угроз, но мир все равно в ожидании.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Конфликт из-за таможенной политики Трампа

С начала тарифного скандала возникло много вопросов. Во-первых, формула. Ее обнародовали в торговом департаменте Белого дома для обоснования таможенной политики. Мол, цифры взяли не с потолка — все по науке. Друг Трампа, который поддерживал его в том числе финансово, основатель одной из крупнейших сетей магазинов «Хоум Дипо» Кен Ленгон не постеснялся публично признать — ничего из формулы не понял: «Я не понимаю этой чертовой формулы. Предполагаю, что ему неправильно насоветовали его советники относительно ситуации с торговлей и формулы, которую они применяют».

Реклама

Но если бы ее не понимал только 90-летний миллиардер. Автор этой формулы, известный экономист Брент Найман написал статью в «Нью Йорк Таймс», в которой ужаснулся — и сами расчеты администрации Трампа, и принцип применения их с коллегами формулы, ошибочны.

Формула осиротела. Никто в администрации больше не взял на себя ответственность за ее применение. Но все ниточки ведут к советнику президента Трампа по вопросам торговли Питеру Наварро. Он с Трампом с 2016 года. Тогда, во время первой избирательной кампании, Трамп попросил своего зятя Джареда Кушнера подыскать ему консультанта по вопросам экономики. И Кушнер нашел его. На «Амазоне» — крупнейшем американском сайте, где продаются, в частности, книги. Кушнеру понравилось название произведения «Смерть от Китая», в соавторстве Наварро — известного ястреба в вопросах торгового дефицита. Именно Наварро позже вложил Трампу в уши идею агрессивной таможенной политики.

Глубинные противоречия внутри администрации вскрыла действительно эпическая ссора между двумя высокопоставленными чиновниками: самим Питером Наварро и Илоном Маском — главным спонсором, другом и любимым на данный момент сотрудником президента Трампа. Дело в том, что автомобильный бизнес Маска и так уже терпит убытки из-за политической активности владельца. А благодаря новым пошлинам он должен был встретить свои, возможно, самые темные времена. Поэтому Маск в сети Х обозвал Наварро идиотом, тупее мешка кирпича. А Наварро ответил, что Маск просто собирает, а не производит машины в Америке, поэтому и бесится. Объяснять их ссору пришла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит.

«Очевидно, что эти два человека имеют очень разные взгляды на торговлю и пошлины. Ребята и есть ребята, и мы позволим их публичным спаррингам продолжаться. А вы все должны быть очень благодарны за то, что у нас самая прозрачная администрация в истории», — заявила она.

Почему Трамп приостановил действие пошлин

Когда Трамп в среду около полудня объявил, что на 90 дней приостанавливает тарифы для всех стран, кроме Китая, это застало врасплох даже некоторых высокопоставленных членов администрации.

О неизбежности рецессии его предупреждало все окружение и даже иностранные лидеры, но Трамп, казалось, был непреклонен вести таможенную войну до конца.

«Нью-Йорк Таймз» пишет — решающим аргументом для президента стало даже не падение рынков. Он начал волноваться, когда инвесторы стали избавляться от американских государственных облигаций, считающихся самыми надежными в мире. В зоне риска оказалась вся финансовая система США.

Даже сорвав стоп-кран, Трамп уверяет — его таможенная спецоперация — неизвестно, возобновится ли она через 90 дней, была успешной, потому что он получил рычаг в переговорах с другими государствами. В присущей ему манере, президент США рассказал, как мировые лидеры теперь стремятся к соглашению с ним.

Заявления в РФ

И пока иностранные лидеры дипломатично промолчали в ответ, мастерство целовать президента США в зад на своей странице в сети Х, оттачивает путинский спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Он, будто настоящий фанат Америки, целую неделю делал сообщения то о рекорде российского хоккеиста Овечкина в НХЛ, то о будущих американо-российских достижениях в космосе, то восхвалял мудрую таможенную политику Трампа — одинаково рьяно как на этапе внедрения.

Дмитриев втерся в доверие и спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу. Тот на прошлой неделе, во время визита Дмитриева в Вашингтон, даже легкомысленно пригласил его на ланч к себе домой — пишет «Ройтерз». Но секретная служба Белого дома, учитывая шпионские возможности России, этот жест гостеприимства вовремя остановила.

Война России против Украины: чего добиваются россияне

Впрочем, в итоге Уиткофф сообщил Трампу, что самый быстрый путь остановить войну — отдать Путину четыре украинских региона, на которые он претендует.

В конце недели Уиткофф вновь посетил Россию, где в очередной раз увиделся с Дмитриевым, и провел уже третью личную встречу с Путиным. Ее детали не раскрывают. Но тот же генерал Келлог в интервью «Таймз» начал продвигать идею разделить Украину как Берлин после Второй мировой. На карте, которую публикует издание, красным обозначены территории, которые должны перейти под контроль России. Желтым — по течению Днепра, где могут находиться Вооруженные силы Украины. Правобережье он отвел для украинских, французских и британских миротворцев. Впрочем, говорит, журналисты все перекрутили. Он говорил только о зонах безопасности ответственности.

Дата публикации 22:48, 11.04.25 Количество просмотров 217 Таможенный тайфун от США и переговоры Виткоффа с Путиным: анализ главных событий

После циничного российского обстрела детей на площадке в Кривом Роге на этой неделе президент США в очередной раз повторил: «Мы говорим с Россией. Мы бы хотели, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. И каждую неделю убивают тысячи молодых людей».

На уходящей неделе состоялись два раунда технических переговоров — в Стамбуле российская и американская делегации обсуждали возобновление работы посольств и, по словам российского посла в США Дарчиева, даже возвращение прямого авиасообщения. Украинская делегация тем временем посетила Вашингтон для переговоров по соглашению по полезным ископаемым. Источники «Ройтерз» атмосферу этих переговоров назвали антагонистической. США продвигают агрессивный вариант соглашения, не выгодный Киеву, и не хотят идти на уступки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: