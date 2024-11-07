Таможенники паразитируют на бюджетных деньгах: фамилии тех, кто оформил себе инвалидность

239 сотрудников таможни оформили себе инвалидность с начала 2022 года.

Выплаты пенсий для отечественных чиновников – это всегда болезненная тема для нашего общества, но именно сейчас этот вопрос стал острым, как никогда. Ведь пока миллионы обычных украинцев получают от Пенсионного фонда небольшие подачки, государственным мужам платят десятки, а иногда сотни тысяч гривен пенсии в месяц.

Начальник отдела Харьковской прокуратуры Александр Шевченко задекларировал 1,21 млн грн. пенсионных выплат (101 тыс. грн.), а заместитель прокурора Ровенской области Валерий Патрикей — почти 1,4 млн грн. пенсии (116,35 тыс. грн.).

Выявление большого количества пенсионеров и инвалидов среди действующих прокуроров уже дало результат. На фоне национального гнева в отставку подал генеральный прокурор Андрей Костин.

Андрей Костин/Скриншот из видео Хапуга UA

Дальше было больше. Пенсии у действующих чиновников, как оказалось, стали скорее тенденцией, нежели исключением. Поэтому эта токсическая история оказалась на столе у президента. Хапуг, паразитирующих на бюджете воюющей страны, особенно много среди налоговиков и таможенников – намекает глава государства

"Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях", — заявил президент в вечернем обращении.

Однако кто именно эти люди? Сколько их и на каких основаниях получают пенсию? Выясняет проект Хапуга.UA.

После заявления Президента, в некоторых ведомствах начались небольшие чистки. Лихорадка увольнений затронула сначала налоговиков. Таможенников-инвалидов вычисляли по принципу адаптированному под законы военного времени

"Поговаривают, что ГНС за два дня подняла все материалы относительно лиц из руководства, в том числе регионального, оформившихся инвалидами после 24.02.22 года", — сообщил Данило Гетьманцев, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

В результате такой чистки добровольно-принудительно уволилось 16 налоговиков.

“Вопрос закрыт. Волевое решение приняли 16 человек. Ожидаем аналогичную информацию от других органов по ведению Комитета: ГТСУ, БЭБ, Госфинмон”, — отметил Гетьманцев.

Однако другие органы по ведению его комитета не спешат публично избавляться от тех, кто оформил себе инвалидность после начала большой войны. Таможенники – не исключение.

Это начальник отдела по работе с персоналом Координационно-мониторинговой таможни Светлана Химченко. Не спрашивайте, почему мы записываем ее в машине и тем более откуда у нее средства на "Шанель" и Мерседес.

Все это – другая история, которую мы со временем вам покажем. Сегодня же обойдемся ее ответом на вопрос о ее коллегах, которые начали получать пенсию после начала войны.

Их всех проверили в соответствии с запросом ДБР и всех служб. Я не могу давать вам ответа. – есть такие, которые оформили их в 2022 году? – нет, нет таких вообще ни одного человека”, – утверждает Химченко.

Светлана Химченко/Скриншот из видео Хапуга UA

Возможно, среди сотрудников Координационно-мониторинговой таможни действительно нет подозрительных людей с инвалидностью. Здесь придется поверить на слово. Однако в целом в системе Гостаможслужбы таких людей немало. Проект "Хапуга.UA" получила эксклюзивный документ:

“В аппарате Гостаможслужбы и ее территориальных органах количество должностных лиц, которым установлена инвалидность, составляла:

по состоянию на 31 декабря 2021 539 человек, из них 358 мужчин;

по состоянию на 01 октября 2024 778 человек, из них 560 мужчин”.

То есть 239 сотрудников таможни оформили себе инвалидность с начала 2022 года. Однако их данные нам не отправили, несмотря на запрос. Что ж, мы не опустили руки, а исследовали сотни деклараций отечественных таможенников и самостоятельно нашли несколько одиозных лиц, которые начали получать пенсию в 2022 году.

Итак, начнем с Хмельнитчины, где, наверное, скопление чиновников пенсионеров на квадратный метр больше всего в Украине. Начальник Хмельницкой таможни Иван Бережнюк – в их числе.

Он начал получать пенсию в 2022 году. В год эта сумма составила 280 тысяч гривен. В прошлом году это было 250 тысяч.

Мы сначала подумали, что здесь какая-то зрада. Но причина, по которой Бережнюк начал получать пенсию, – это достижение пенсионного возраста.

Анатолий Комар, который является начальником Энергетической таможни, также пенсионер в свои относительно молодые годы. Свои первые выплаты он получил только в прошлом году. Они составили 250 тысяч гривен. Таможенник объясняет: не инвалидом, а ветераном СБУ:

“Это у меня пенсия не по инвалидности, а по выслуге лет. Ну, я в СБУ работал более 20 лет, не по инвалидности”.

Начальник Херсонской таможни и таможни в Автономной республике Крым – Владимир Кравченко также получил свою первую пенсию в 2022 году. Немного – 25 000 грн. А вот уже в прошлом году эта сумма составила 140 тысяч. Дозвониться ему не получилось. Работает "удаленно", то есть из дома.

В целом среди начальников региональных таможен еще два пенсионера. Это – Евгений Скибицкий, начальник Кропивницкой таможни и Дмитрий Дорофий – начальник Черкасской.

Эти господа на пенсии уже не менее 6 и 9 лет соответственно. Но нас больше интересуют те, кто оформил инвалидность после начала большой войны. Одним из таких является Игорь Вестак. Это экс-начальник Волынской таможни, а ныне – заместитель начальника таможенного поста "Львов-Аэропорт" Львовской таможни. Его первая пенсия появилась в 2022 году. Это 25 тысяч. А вот в прошлом году эта сумма уже составила 63 тысяч. Господин Игорь не захотел уточнять, на каких основаниях ее получает.

Еще один свежий пенсионер это опять же сотрудник Львовской таможни Андрей Тарас. Он начал получать пенсию в прошлом году. 39 тысяч гривен в год. Андрей Теодорович тоже не смог объяснить свою пенсию.

Казалось бы, на такие случаи должен хоть как-то критично отреагировать глава Львовской таможни Андрей Кузник. Но он намекнул, что увольнять пенсионеров даже в случае обнаружения фальшивости их пенсии никто спешить не будет.

“Если информация о неправомерном получении инвалидности нашим работником дойдет до Львовской таможни, то мы проведем проверку. Увидим вообще ли его деятельность во Львовской таможне касается того, что он неправомерно получал инвалидность”.

Скриншот из видео Хапуга UA

Этот тон, похоже, задан и по всей вертикали Гостаможслужбы. Похоже, что руководство Таможни не заинтересовано в том, чтобы оперативно реагировать на тревожные звоночки по отношению к своим подчиненным. А такие есть, и один из них подает Андрей Дзюба – уже экс-начальник управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Ровенской таможни.

Летом этого года НАБУ разоблачило Дзюбу на систематическом взяточничестве. По данным следствия, за год он мог получить 270 тысяч долларов взяток. Это – не помешало, а возможно и помогло ему начать получать из бюджета пенсию. В 2023 году Дзюба задекларировал 180 тысяч гривен пенсионных выплат. Связаться с господином Дзюбой не получилось. Во время обысков у него забрали телефон, поэтому он начал получать пенсию – это загадка.

Казалось бы, эти и другие случаи со получением пенсии и инвалидности требуют как минимум моментальной, публичной и даже кадровой реакции со стороны ответственных лиц таможни. Однако пока выглядит так, что Гостаможслужба упорно не видит подозрительных пенсионеров, а может не хочет видеть?

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Таможенники ПАРАЗИТУЮТ на бюджетных деньгах! Фамилии тех, кто оформил себе инвалидность Хапуга.UA

Читайте также: