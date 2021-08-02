Танцовщик Нади Дорофеевой до сих пор в коме: что известно о состоянии избитого сотрудником УГО

Танцовщик Нади Дорофеевой до сих пор в коме: что известно о состоянии избитого сотрудником УГО

Закрытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости, кровоизлияние в мозг — удар был профессиональным.

Избитый танцор из коллектива Нади Дорофеевой — Евгений Гончаренко — до сих пор в состоянии комы. Уже вторые сутки за его жизнь борются медики.

Накануне в центре столицы сотрудник Управления государственной охраны ударил парня в лицо. Почему, теперь пытаются выяснить правоохранители.

Об этом говорится 2 августа в сюжете ТСН.19:30.

Видео инцидента ТСН получила из собственных источников. На нем видно как все произошло: танцовщик Евгений Гончаренко вместе с друзьями стоит на тротуаре рядом с гей-клубом.

Люди общаются. Видно: парень на мгновение отвернулся. Как неожиданно к нему подходит прохожий. Вместо обойти — толкает в спину.

Далее — ссора. Подруга танцовщика берется снимать на телефон. Нападающий резко разворачивается и гонится за камерой. Видно, до этого человек уже был с синяком на лице.

Новости Украины: избитый танцор из коллектива Нади Дорофеевой до сих пор в коме

Танцовщик Евгений заступается — становится между подругой и агрессором.

Первым к потерпевшему подходит товарищ нападающего. Тогда как тот продолжает приставать к девушке. Лишь впоследствии пренебрежительно толкает танцовщика ногой.

Также читайте Надя Дорофеева сообщила о состоянии танцовщика, которого избил военный

Закрытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости, кровоизлияние в мозг — удар был профессиональным. Нападавшим оказался военнослужащий Управления государственной охраны.

По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование.

Заступаться за работника не стали. Наоборот, обещают содействовать расследованию и помогли в лечении Евгения. О самом нападающего информации немного. Известно, что его задержали и открыли уголовное производство.

"Предварительная квалификация — умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему грозит наказание до 8 лет тюрьмы", — отмечает спикер ГБР Ольга Чиканова.

Парню только 22 года. В клуб, рассказывают товарищи, шли праздновать удачное выступление. Теперь друзей смущает только одно, сможет ли Евгений вообще вернуться на сцену.

Напомним, в Киевской городской прокуратуре сообщили о задержании 28-летнего подозреваемого.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку