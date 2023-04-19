Танец батюшки в рясе подорвал TikTok, но священником оказался байкер Ашот: забавные подробности истории

На Пасху в Сети появилось видео, на котором священнослужитель пляшет возле церкви. За три дня видео набрало более 10 миллионов просмотров, тысячи комментариев от: "безбожники, ничего святого..." до "такой современный батюшка, что и в церковь ходить захотелось", говорится в ТСН.

Церковь, на фоне которой пляшет священнослужитель, быстро узнали — это храм в селе Святопетровское, что под Киевом. В этом храме уже более 20 лет правит отец Михаил. На Пасху, говорит, спокойно совершал литургию и здесь неожиданность. “Подошла ко мне регент хора и говорит, что посмотрите, отец Михаил, наш храм попал с батюшкой. Все не поняли, что за батюшка. Все начали перечислять, что такого батюшки нет”, – говорит протоиерей Михаил.

Он несколько раз просмотрел видео и узнал, что выплясывает актер. Три года тому назад в его церкви снимали кино. Так что "танцующий священник" — в мире байкер Ашот. Он гоняет на байку, которую ласково зовет Валя, носит шлем с Шевченко и организует мотофестивали "Тарасова гора". Неожиданная слава, говорит, рухнула, когда неумело запостил первое видео в TikTok. “Вечер, выкладываю, а дальше подкорректирую, что это съемки. Выложил, ищу, где корректировать, а негде”, — вспоминает актер.

Потом писал уже в комментариях, что он актер, а не батюшка, но это уже никого не интересовало. “Люди пишут: Ой, жаль собрался к вам на исповедь. Что я там плохого сделал? Никого не осквернил, чувство верующих не задел”, — убеждает мужчина.

Впервые за три года байкер Ашот едет в храм, танцы под которым неожиданно сделали его популярным. «Рад вас видеть на территории. Даже сам владыка Эпифаний написал, что за батюшку, я немного пошутил, что перешел из МП в ПЦУ и танцует с радости”, — делится с гостем настоящий священник.

Вспоминают, три года назад именно эту церковь выбрали для съемок, потому что она внешне напоминала храм в Донецкой области. Тамошнего батюшку и играл актер Ашот, а в перерыве немного потанцевал.

Отец Михаил говорит, что тоже готов так затанцевать, когда наконец российских оккупантов удастся прогнать с украинской земли.

Читайте также:

"На Пасху крыли по-черному": бойцов в Бахмуте пытаются уничтожить уже и газом

Пограничники установили рекорд и призывают их превзойти, потому что так может каждый: о каком достижении идет речь

Вода прибывает внезапно и ночью: жители поселка на Днепропетровщине не могут добраться до своих подворий из-за наводнения