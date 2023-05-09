"Танго втроем": что будут делать трусливые тиктокеры Кадырова, если их бросят в Бахмут

Эксперт отмечает, что "кадыровцы" всегда находятся на 2-3 линии, где занимаются террором гражданского населения.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров попросил диктатора Владимира Путина направить свое подразделение "Ахмат" в Бахмут.

Смогут ли "тиктокеры" Кадырова переломить ситуацию в Бахмуте и что от них ждать на фронте, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

Коваленко задается вопросом, какую же функцию в Бахмуте будут выполнять "кадыровцы", ведь, как известно, они всегда находятся далеко от первой линии фронта.

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"Когда именно в этой локации (Бахмуте) появятся "кадыровцы", возникает вопрос, какой функционал они будут выполнять. "Вагнеровцы" – это живое мясо. Десантура стоит за "вагнеровцами", продвигается в городе по трупам"вагнеровцев", используя их как живое мясо. Какую роль будут выполнять "кадыровцы", которым не свойственно быть живым мясом?", — говорит Коваленко.

Эксперт отмечает, что "кадыровцы" всегда находятся на 2-3 линии, где занимаются террором гражданского населения, убивают, насилуют, мародерят, издеваются над гражданскими и пленными, занимаются пытками. Обычно они выполняют роль "заградотрядов".

"Но вряд ли их будут использовать на первой линии. Это будет интересное "танго втроем", которое устроят "вагнеровцы", десантура и кадыровке. Кто кого будет "танцевать", очень скоро увидим", – отмечает аналитик.

Сколько "кадыровцев" могут отправить в Бахмут, Коваленко не берется прогнозировать.

"Могу сказать, что "вагнеровцев" там – почти 4 тысячи. Общее количество сил врага в районе Бахмута – примерно 26 тысяч. 22 тысячи – это регулярные российские войска. Не исключаю, что кадыровцев будет не больше, чем вагнеровцев. То есть, их будет небольшое количество", – подытожил эксперт.