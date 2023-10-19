Танк Leopard 2 вблизи: эксклюзивные кадры новой техники на вооружении ВСУ (видео)

Танк Leopard 2 – новая мощная техника на вооружении Вооруженных сил Украины. Аналитики установили, что на нем установлен многоспектральный камуфляж Barracuda и дополнительные элементы динамической защиты "Контакт-1".

Журналистка ТСН Юлия Кириенко показала эксклюзивные кадры военной техники.

“Очень красивый танк, у него есть специальное покрытие, которое называется Barracuda, чтобы его не было видно среди листьев врагам. Очень крепкая броня под Barracuda, которая выдерживает прилет противотанкового снаряда и даже вражеского ударного дрона "Ланцет", — рассказала журналистка.

Barracuda — это многоспектральный камуфляж, который должен уменьшить заметность танка. Специальное покрытие скрывает заметность техники от различных средств обнаружения: инфракрасное, радарное и миллиметровое радиолокационное сканирование. Таким образом, через оптические средства будет сложнее найти замаскированный танк или любую другую технику. Barracuda создала компания Saab.

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