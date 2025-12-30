Танк посреди зелени: как живет семья Семиногов, чей огород на Киевщине стал известным на весь мир

Танк на огороде

Реклама

История семьи Семиногов из Великой Дымерки в свое время облетела планету: на их огороде, среди капусты и цветов, почти два года простоял подбитый российский танк с номером «13». Сегодня на месте вражеского лома зеленеет щавель, а сами хозяева празднуют день рождения в отстроенном доме. Корреспондент ТСН Елена Лоскун побывала в гостях у семьи, которую не сломала война.

Жизнь с танком на огороде

Когда весной 2022 года Семиноги вернулись в деоккупированный поселок, они увидели руины вместо дома и 40-тонный «подарок» от оккупантов на огороде. Сажать овощи надо было немедленно, поэтому российский панцерник просто обсадили цветами, кабачками и капустой.

Танковый урожай уродился на славу: знаменитую «оккупантскую» капусту хозяева квасили и передавали волонтерам. А пока танк стоял у них в заложниках, дети — Иванка и Артем — разрисовывали его детали и гильзы. Эти артефакты волонтеры продавали на аукционах. За три года благодаря «танковым деталям» удалось собрать невероятную сумму — 45 тысяч долларов на нужды ВСУ (машины, тепловизоры и амуницию).

Реклама

Как ТСН и искусство помогли отстроить дом

Восстановление дома с нуля стоило семье около 3 миллионов гривен. Семиноги продавали овощи, занимали у знакомых, получили сертификат на квартиру, но денег все равно катастрофически не хватало.

Помогла огласка в сюжетах ТСН. Историю увидели работники Национального художественного музея и устроили благотворительный аукцион. Художники продавали свои работы, чтобы помочь семье. Известная телеведущая и художница Светлана Леонтьева отдала на аукцион две свои картины. Одна из них теперь украшает гостиную Семиногов — ее семья выбрала себе в качестве подарка на новоселье.

«Она такая спокойная… Если маме будем трепать нервы — она подойдет, посмотрит на картину, и все будет хорошо», — шутят в семье.

Новый дом и новые мечты

Хотя ремонт еще продолжается и в доме пока нет газа (готовят на электроплите и баллоне), Семиноги уже перебрались в свое светлое жилье. У детей теперь есть собственные комнаты: у Иванки — с видом на огороды, у Артема — с огромным медведем и мотоциклетным шлемом.

Реклама

На месте, где когда-то стоял танк (его военные в конце концов затащили на металлолом в межсезонье), теперь растет зелень. Несмотря на декабрьские холода, хозяйка Юлия угощает журналистов свежим щавелем прямо с того самого «танкового» места.

Главное желание у елки

В этом году Семиноги поставили свою первую елку в новом доме. Когда огоньки засияли, дети и взрослые загадали самое важное желание. Это — победа Украины и возвращение из плена дяди Лени — Юлиного двоюродного брата.

«Дядя Леня, мы знаем, что вы вернетесь. Я вам обязательно покажу этот выпуск ТСН. Мы вас очень любим!» — обратилась Юлия к брату через камеру.

Семиноги доказали: на месте, где стоял вражеский танк, всегда будет расти украинский щавель, а на месте руин — будут стоять новые, счастливые дома.

Реклама

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 новости 29 декабря. РОССИЯ ШИПИТ ЯДОМ ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ! УКРАИНУ НАКРЫЛА НЕГОДА