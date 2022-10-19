Танк россиян из огорода в Киевской области до сих пор не забрали, но его части пошли на ремонт украинской техники

Танк россиян из Киевской области до сих пор не забрали, но его части забрали для ремонта украинской техники, говорится в ТСН.

Фото с подбитым российским танком на огороде обсаженное картофелем и свеклой в Сети стало вирусным. Украинские хозяева не дали забрать вражескую технику, потому что уже засадили пашню, а по огороду нельзя. Картошку уже выкопали, но танк до сих пор на огороде, правда, не весь, российский танк по частицам помогает украинским военным.

На дворе владельцев огорода после российской оккупации остался только сарай и танк на огороде. Его весной хозяева просили забрать, но за ним не шли, а земля сохла. Так семья выбирала по пашне обломки, немного развернула дуло, потому что мешало пахать, и засадила огород. По покопанному ехать, чтобы забрать танк, уже никто не отважился.

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Фото танка, среди капусты и свеклы, летом попало в Сеть и стало вирусным. С тех пор панцирник еще больше поржавел и заметно просел. Потому что он, хоть и подбит, но помогает украинским вооруженным силам, к нему периодически наведываются наши военные и откручивают какую-нибудь деталь.

Дети семьи Иванка с Артемом раскрашивают детали подбитого российского танка в цвета украинского флага. Пишут "Слава Украине" и "На ВСУ", и это уже не ржавый кусок, а арт-объект, который выставляют на аукционе. Идею подбросила пара иностранных волонтеров, которые приезжали своими глазами посмотреть на танк посреди огорода. "Мы приехали, а дети говорят, а как мы можем помочь нашим Вооруженным силам. Предложили детали танка продавать на аукционе. На первых торгах приняли участие шесть стран из 4 разных континентов. Доноры из Австралии, Японии, Германии, Британии, Канады и У США теперь есть куски танка с уникальным посланием", — рассказывают волонтеры.

За куски российского танка уже выторговали около 6 тысяч долларов. На вырученные деньги купили приборы ничего видения для украинских военных. Дети раскрашивают новые детали, чтобы еще больше помогать Вооруженным силам Украины. Делают это на месте, где до прихода "русского мира" у них стоял двухэтажный дом. "Мы разобрали завалы и сделали фундамент сами по себе", — рассказывают в семье.

Теперь пытаются собрать деньги и на восстановление дома. Семья с тремя детьми сейчас снимает в селе жилье.

Разбитый российский танк еще успеет стать свидетелем того, как украинцы восстанавливают свое. Из огорода его еще не забирают, потому что еще не срезана капуста.

Помочь семье можно по реквизитам: ПриватБанк 4149499807660350 Семиног Юлия Николаевна

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