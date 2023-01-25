Танки Abrams Украине, контрнаступление ВСУ и главная цель США в войне: главные заявления Байдена во время обращения

Во время обращения Байдена в Белом доме находились глава Пентагона и госсекретарь США.

В среду, 25 января, президент США Джо Байден выступил в Белом доме с обращением о военной помощи Украине. В частности, американский лидер объявил о передаче Украине танков Abrams.

ТСН.ua собрал основные положения из выступления лидера США.

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Добавим, что во время выступления Джо Байдена позади него находились глава Минобороны США Ллойд Остин и государственный секретарь США Энтони Блинкен

США передают Украине 31 танк Abrams

Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танк Abrams, о чем ранее сообщали СМИ. Глава Белого дома отметил, что "это нужно для укрепления обороноспособности Украины". Сроки доставки вооружения – неизвестны.

"Сегодня я объявляю о том, что США передают Украине 31 танк Abrams. Мы отправляем в Украину целый батальон этих танков. Это рекомендовал сделать министр обороны Остин. Это нужно для укрепления обороноспособности Украины. Танки Abrams – одни из самых совершенных в мире. Они очень сложны. в управлении и эксплуатации. Мы будем обучать украинских военных и немедленно начнем это делать. Чтобы доставить танки, нужно время", — сказал Байден.

Украина планирует контрнаступление

Байден заявил о намерениях Украины провести контрнаступление, чтобы отразить захваченные Россией территории. Поэтому лидер Америки подчеркнул, что "в очень краткосрочной перспективе украинским силам необходима помощь".

"Украина пытается защитить свои территории и провести контрнаступление. В очень краткосрочной перспективе им необходимы возможности для того, чтобы оказывать отпор против российских войск", — подчеркнул президент.

Главная цель США в помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

"Единственная цель – это защитить себя, свою территорию. Именно поэтому мы все это делаем. И мы не позволим какой-либо одной стране нарушать территориальную целостность другой страны. Наша цель – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом главная цель и это главное условие", – сказал Байден, подчеркнув, что Путин ошибался в том, что "решительность Европы и Соединенных Штатов ослабнет".

Разговор с союзниками по НАТО

Глава Белого дома Байден рассказал, что утром 25 января перед принятием решения о передаче танков он провел переговоры с союзниками по НАТО, включая Германию, Францию и Италию.

"В это утро я говорил с нашими союзниками по НАТО – с канцлером Германии Шольцом, французским президентом Макроном, итальянским премьером Мелони – для того, чтобы координировать нашу поддержку Украины. Россия ожидала, что мы распадемся, но мы полностью – едины ", — заверил президент.

Напомним, Германия 25 января приняла решение о передаче Украине 14 танков Leopard 2 (роты) собственного производства из состава Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.

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