Танки Leopard на фронте: воины ВСУ показали работу и рассказали, чем эта бронетехника лучше советской

Украинские воины уже используются на фронте танки Leopard. У него сильная броня, выдерживающая противотанковые комплексы и вражеские ударные дроны.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Украинские воины используют на фронте танки Leopard-2 А5. Их нам передали шведские партнеры. ТСН увидела, как экипаж этого танка вернулся из штурмовых действий. Командир танка говорит, что работа была успешной. Военные рассказали, что выпустили по вражеским окопам 10 снарядов. Хотя и танкисты не спали всю ночь, продолжают свою работу, несмотря на усталость.

"Этот экипаж всего два месяца, как на передовой - на самом горячем направлении фронта. Еще два до этого учились справляться с танком в Швеции. Командир экипажа Алексей — ровесник машины. Говорит, обучение очень отличается от наших реалий. Ведь здесь, на войне, главное, быстро приехать, отстреляться и уйти", — говорит Юлия Кириенко.

Экипаж Leopard

Механик-водитель Василий рассказывает, что в западном танке есть тепловизионная камера. Он вспоминает еще советские образцы – такого там не было и это значительно облегчает работу. Как правило, на боевую работу приходится ехать на ночь.

"Ланцет" не берет. Попадал "Ланцет", не берет. Только баракуду повредило и все", – говорит воин ВСУ.

Barracuda – это своеобразная маскировка, которой покрыт танк. Это не только лучше прячет броню от вражеского глаза среди листьев, но и делает из танка невидимку. В тепловизор враг не может его разглядеть. Так что экипаж чувствует себя в работе уверенно. Ведь даже после прямого попадания бойцы будут живы.

"Салон танка Leopard настолько просторный, что мне здесь удобно стоять в полный рост. А у меня 170 сантиметров роста. И я на уникальном месте заряжающего, чего в советских танках нет. Потому что здесь это происходит вручную. И что интересно, в салоне, на месте заряжающего может уместиться и два человека. Потому что здесь сейчас я и мой оператор", — говорит Юлия Кириенко.

Украине партнеры передали несколько десятков таких танков, разных модификаций. Хотя сейчас боев с масштабным применением такого вооружения и не много. Но такие броненосцы могут быстро и прицельно вдребезги разобрать вражеские окопы, остановить наступление пехоты и поджарить российское железо.

Танк Leopard на фронте

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Напомним, украинские защитники уничтожили 6 танков российских захватчиков на Бахмутском направлении за один день.

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