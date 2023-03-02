Танки не воюют с танками: израильский эксперт – об особенностях использования тяжелой техники

По его словам, танк не должен сражаться с другими танками. Это вполне советское представление.

Украина обещала от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Однако, скорее всего, они будут поступать не сразу, а небольшими партиями.

Правильно ли, с военной точки зрения, выпускать танки, которые передали Украине, по одному, рассказал офицер Армии обороны Израиля, инструктор ОО "Украинская оборона" Игаль Левин. Об этом он сказал в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку с 1+1" и ТСН.ua.

"Это все зависит от того, как эти танки планирует реализовывать Генштаб. Танковые столкновения в прошлом, танки не воюют с танками. Никто не использует один танк сам по себе. Простыми словами, танк — это самоходная пушка. Именно его определение говорит о том, что он не должен бороться с другими танками. Это вполне советское представление о танках. Потому что все постсоветские люди воспитаны на мифах о Курской дуге и т.п.", – объяснил эксперт.

По его словам, танки останавливают не танки, а ПТРК и мины. А танки нужны для того, чтобы доминировать на точках прорыва или для реализации мобильного средства поддержки, когда многие военные средства действуют одновременно по отношению к объекту врага.

Ранее в издании The Times сообщили, что к весеннему наступлению РФ Украина может получить менее четверти обещанных танков.

Соединенные Штаты объявили в январе, что передадут Украине более 30 танков M1 Abrams, однако ВСУ их смогут получить через год или больше.

В ходе своего визита в Киев президент США Джо Байден заявил, что Штаты вместе с союзниками собрали для Украины 700 танков.