Танки, у которых есть имена украинских Карпат, стоят на защите юга. Часто тяжелые бронемашины старше своих танкистов в разы, но украинские защитники говорят – танк невозможно не полюбить.

Детальнее — в сюжете ТСН.

Танкист, защищающий Николаевщину, имеет псевдо "Мольфар". Парень вырос в Карпатах и называет себя гуцулом. 23-летний танкист, который везет нас поближе к передовой, чтобы похвастаться своими панцирниками. Один из них – трофейный, бывший русский. Своего трофея назвали сепаром и отвезли на самый передок – служить в пользу Вооруженных сил Украины.

"Мольфар" показывает свои машины и кичится — старушки, но крепкие. Назвать "Панцирники" решили в честь родных Карпат: Довбуш, Прут, Говерла и другое. Тяжелые машины здесь любят все. Танкист говорит: танк едет – русская боится.

Одного из этих "Панцирников" бойцы назвали поэтически, хотя и на суржике "Демон, восставший из ада". "Мольфар" говорит – здесь, в поле, все о любви.

"Есть что-то, что ты любишь так сильно, как и танки, — спрашивает корреспондентка ТСН — горы, то есть ты в жизни любишь горы и танки, — еще жену и родителей и Украину, — а как же без Украины, если бы не было Украины, не было бы и меня", — говорит украинский защитник.

Напомним, Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения продолжительной войны в Украине. Специалисты считают, что Россия пытается мобилизовать промышленность для поддержки продолжительной войны в Украине.

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