Танкисты на Донбассе мечтают о "Леопардах" или "Абрамсах", а пока заставляют российские танки бить по бывших владельцев

Против россиян на русских танках. Танковой роте, прикрывающей своих в направлении Соледара, приходится выезжать и отстреливаться по несколько раз в день, работают с закрытых позиций и убеждают — пехоте гораздо легче держать позиции, когда они знают, что за их спинами танк, говорится в ТСН.

Ближе к передовой танк на дороге встречается чаще, чем гражданское легковое авто. Танкистам по несколько раз в день приходится выезжать бить врагов и возвращаться к своим тайникам.

Командир танкистов в Донецкой области 25-летний "Волк". “Я с малых лет ходил не в садик, а жил в танковом батальоне, папа был командиром в танковом батальоне и для меня танки — это как, не знаю, что-то родное. Отец тоже ушел в первые месяцы войны, сказал, сын воюет, я тоже буду. Надо защищать страну. Кто-то сидит за компьютером и это его работа, а это наша работа», – говорит командир.

"Волк" убеждает, что враг должен чувствовать работу его броненосцев постоянно и остерегаться штурмовать нашу пехоту. Примечательно, что танки у ребят трофейные, теперь работающие против россиян. Украинизированные отобранные у российской армии танки – немного капризные, говорят воины. "Бывает, не хотят стрелять по своим, но мы их перевоспитываем эти танки", — смеются бойцы.

Конечно же, молодой командир мечтает о "Леопарде" или "Абрамсе" и говорит, знакомый с этими танками видел на танковом челендже в Германии четыре года назад. Но в первую очередь потому, что в танках, которые только должны прибыть на передовую, его экипаж был бы более защищен. "Более защищенный экипаж, танк — это ничего, танк подбили, экипаж вылез и сел в следующий танк и не надо учить новые экипажи", — объясняет "Волк".

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