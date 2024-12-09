Танкисты ВСУ рассказали, как ликвидировали российского генерала и его помощников: невероятная история

В Торецке продолжаются ожесточенные уличные бои. К атакам оккупанты привлекают бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Но большинство российской бронетехники наши воины уничтожают еще на подходах.

С окрестностей Торецкая, с позиции танкистов 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Сич" вернулась съемочная группа корреспондента ТСН Александра Моторного

Московитские дроны в Торецком районе, утверждают танкисты 49-го штурмового батальона, сейчас угроза и в день, и темной порой. Их пробуют давить средствами радиоэлектронной борьбы. Но у "Баха", с недавних пор, под рукой всегда ружье. То, что вражеские дроны очень опасны и вездесущи, признаются танкисты "Карпатской Сичи" они убедились лично.

"Мы только отстрелялись, и буквально там минута-две, и мы услышали такой взрыв, мы сначала думали это арта по нам бьет, думали САУ. А тогда же вышли, начали смотреть, там – ну, осколками порубили деревья, вход нам. А тогда нашли останки от FPV", — говорит Зверь, наводчик танка 49 ОШБ "Карпатска Сич".

Военные говорят, что сейчас прикрывают пехоту. Здесь не было суток с начала осени, говорят танкисты "Карпатской Сичи", чтобы московиты не пытались двигаться вперед.

"Идет например, одна-две коробки там, самокаты, пара мотоциклов, какие-то гольфкары и так далее, это не штурм – а они свою пехоту подбрасывают. А может быть, что те, кто там были уже спрятаны, россияне, сейчас подходят поближе, то есть это каким-то столь же маленьким штурмом, можно назвать", — говорит "Бах", и.о. командира танковой роты 49 ОШБ "Карпатска Сич".

"Бах"

Они стреляют, преимущественно с хорошо замаскированных закрытых позиций. Но их Т-80 уверяет командир танка, это не артиллерия.

"Кибец", "Порох" и "Зверь" — бывший военный, снова надел униформу, комбайнер, который никогда не думал, что сядет за рычаги бронха, и учитель начальных классов, по образованию. Сейчас они экипаж бронха 49-го отдельного штурмового батальона и, признаются — больше военные, чем гражданские.

В таком составе они привели и выпустили по оккупантам более полутысячи снарядов. Среди уничтоженной вражеской пехоты с бронетехникой успели подстрелить очень серьезную цель.

"Мы уже отстрелялись, четыре выстрела, я не помню. Сказали, все, молодцы! Отработали, в норку! Когда зашли в блиндаж, нам через интернет выходят и говорят: так и так, молодцы! Завалили генерала, его помошников!", — говорит "Зверь".

"Зверь"

Ситуация вокруг Торецкая, признают воины "Карпатской Сичи", очень сложная. Московиты даже не думают снижать интенсивность войны. Вместо этого и пройти вперед воины 49-го штурмового оккупантам, не разрешают.

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