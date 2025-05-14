Танцы полуобнаженных женщин: в Пенсионном фонде прокомментировали скандальное видео

У вывески Пенсионного фонда заметили полуобнаженных женщин / © ТСН

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Стали известны подробности скандального видео, которое на днях разлетелось соцсетями. Сотни пользователей соцсетей распространили ролик, на котором запечатлены полуобнаженные женщины, танцующие в помещении, рядом с которым находится вывеска «Пенсионный фонд Украины». С видео понятно, что снималось оно тайно с улицы, танцовщицы, похоже, даже не заметили автора с камерой.

Это видео распространили даже Telegram-каналы с миллионной аудиторией, написав, что якобы такая атмосфера в Пенсионном фонде Киева.

Сотни пользователей оставили комментарии. Кто-то возмутился, что такое якобы происходит в госучреждении, кто-то шутливо написал, что у некоторых украинцев такие мизерные пенсии, что действительно нечем прикрыть ягодицы. Кто-то вообще предположил, что, возможно, в ПФУ что-то праздновали.

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ТСН.ua спросил напрямую у главы правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса о скандальном видео.

Он подчеркнул, что женщины, которые танцуют с обнаженными ягодицами, не имеют никакого отношения к ПФУ.

«Распространяется бред. Если посмотреть это видео, то можно увидеть, что это два разных дома (помещение, где танцуют и помещение ПФУ — Ред.)», — сообщил Евгений Капинус.

В то же время одна из пользователей соцсетей призвала комментаторов не искажать информацию.

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«Не искажайте информацию. Рядом со зданием Пенсионного фонда находится танцевальный клуб. Соседей не выбирают», — написала она, прокомментировав скандальный ролик.

Дата публикации 16:17, 14.05.25 Количество просмотров 67 Полуобнаженные женщины танцуют рядом с Пенсионным фондом Украины

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