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Танцы полуобнаженных женщин: в Пенсионном фонде прокомментировали скандальное видео
Глава Пенсионного фонда Украины рассказал, что происходило на самом деле.
Стали известны подробности скандального видео, которое на днях разлетелось соцсетями. Сотни пользователей соцсетей распространили ролик, на котором запечатлены полуобнаженные женщины, танцующие в помещении, рядом с которым находится вывеска «Пенсионный фонд Украины». С видео понятно, что снималось оно тайно с улицы, танцовщицы, похоже, даже не заметили автора с камерой.
Это видео распространили даже Telegram-каналы с миллионной аудиторией, написав, что якобы такая атмосфера в Пенсионном фонде Киева.
Сотни пользователей оставили комментарии. Кто-то возмутился, что такое якобы происходит в госучреждении, кто-то шутливо написал, что у некоторых украинцев такие мизерные пенсии, что действительно нечем прикрыть ягодицы. Кто-то вообще предположил, что, возможно, в ПФУ что-то праздновали.
ТСН.ua спросил напрямую у главы правления Пенсионного фонда Евгения Капинуса о скандальном видео.
Он подчеркнул, что женщины, которые танцуют с обнаженными ягодицами, не имеют никакого отношения к ПФУ.
«Распространяется бред. Если посмотреть это видео, то можно увидеть, что это два разных дома (помещение, где танцуют и помещение ПФУ — Ред.)», — сообщил Евгений Капинус.
В то же время одна из пользователей соцсетей призвала комментаторов не искажать информацию.
«Не искажайте информацию. Рядом со зданием Пенсионного фонда находится танцевальный клуб. Соседей не выбирают», — написала она, прокомментировав скандальный ролик.
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