Таракан в макаронах: в одной из школ Киева ученики пожаловались на "протеиновую добавку" (видео)

Учебное заведение проверят на предмет борьбы с насекомыми.

В Киеве в школьной столовой ученики заметили среди блюда из макарон "протеиновую добавку" – таракана. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Как утверждают авторы, еду с тараканом обнаружили в школе №156 в Подольском районе столицы.

Как рассказали сайту ТСН.ua в главном управлении Госпродпотребслужбы Киева, соответствующее обращение они получили от родителей учеников школы №156.

Тараканье в макаронах из школьной столовой / Фото: скриншот с видео

"Согласно обращению, будем осуществлять меры государственного надзора и контроля. Должны проверить, как в учебном заведении осуществляется обработка от тараканов и грызунов. Пока факт наличия в блюде таракана не подтвердился, но должны проверить, как именно в школе проводится дезинсекция, дератизация и дезинфекция. Сделаем соответствующие выводы", – рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.

В одной из школ Киева детям подали макароны с тараканом

Напомним, полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту избиения ученика Прислуцкого лицея в селе Хотин учителем физкультуры.

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