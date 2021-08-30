Тараканы, старая мебель и душ в подвале: когда в Украине появятся новые общежития для студентов

Большинство студенческих общежитий в Украине построили еще в середине прошлого века. Во многих с тех пор не делали даже текущего ремонта.
Кто не жил в общежитии, тот не был студентом. А кто жил, тот прошел еще ту школу выживания. В Украине есть более тысячи студенческих общежитий. И рассказы о большинстве из них напоминают пугачки. Тараканы, старая мебель и душ — один на несколько этажей или вообще в подвале. Впрочем, уже со следующего года все должно измениться. Правительство утвердило концепцию развития общежитий.
Какими они будут, об этом говорится 30 августа во сюжете ТСН.19:30.
Не всегда с водой, в окружении тараканов, с ржавыми санузлом и душевой. Это общежитие принадлежит Запорожскому национальному университету. Но в нем проживают более двухсот студентов медицинского вуза, у которого своего общежития нет. Условия студентов одинаковые, а вот стоимость разная.
Те кто учится в ЗНУ платят 520 гривен в месяц. Медики — вдвое больше и за год должны заплатить 16000.
Большинство студенческих общежитий в Украине построили еще в середине прошлого века. Во многих тех пор не делали и текущего ремонта. О капитальном даже не идет речь. Некоторые студенты от таких условий убегают на съемные квартиры. Но не все могут себе это позволить. Самое дорогое жилье в Киеве, Одессе и Львове.
Со следующего года все должно начать меняться. Правительство приняло концепцию развития общежитий.
"Для того, чтобы студенты имели возможность получить нормальные условия для душевых, нормальные санузлы, нормальные кухни с современным оборудованием, возможности для автоматической прачечной, возможности для хранения продуктов", — отмечает генеральный директор директората профессиональной высшего передвысшего образования МОН Олег Шаров.
Для этого достроят недостроенные, возведут новые и отремонтируют старые. Тысячу общежитий, которые существуют в Украине уже поделили на три типа.
- Эконом-класса — это те, что с коридорной системой. Душевая или в подвале, или одна на несколько этажей. В комнате может быть и по восемь человек.
- Второй тип — общежития с блочной системой. Здесь каждый блок — санузел и душевая или ванная. Их есть 15 процентов.
- Гостиничный тип. В каждой комнате свой санузел и душевая. Но таких в Украине пока не более полусотни.
По планам правительства, за пять лет общежития эконом-класса должны исчезнуть. Но за счет чего их будут восстанавливать, неизвестно. Деньги в бюджет еще не заложили. И никаких цифр в Минобразования не называют
Пока же государство почти не финансирует и общежития выживают за счет собственных фондов или стартапов.
"Мы сортируем мусор и потом эти деньги идут на улучшение наших условий проживания. Если хороший месяц, у нас есть полторы тысячи", — говорит председатель студсовета студгородка НАУ Даниил Кособоков.
У первокурсников Влада и Дениса все впереди. Они приехали из Павлограда с тремя рюкзаками на двоих — в них ноутбуки, вещи и еда на первые дни. Остальные из дома отправили по почте. Свою студенческое жилье еще не видели и пока требования к нему минимальны.
Согласно реформы здесь должны появиться и тренажерный зал, и коворкинг. Но дождутся ли их Влад и Денис — неизвестно. Дипломы бакалавров они получат раньше, чем по планам правительства в Украине появятся общежития нового типа. Построить их должны до 2026 года.
Напомним, что пользователей Сети возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11 в Киеве.
Впоследствии стало известно, что там уже начали ремонт, а против прошлого руководства нарушили восемь дел.