Тараканы, старая мебель и душ в подвале: когда в Украине появятся новые общежития для студентов

Тараканы, старая мебель и душ в подвале: когда в Украине появятся новые общежития для студентов

Большинство студенческих общежитий в Украине построили еще в середине прошлого века. Во многих с тех пор не делали даже текущего ремонта.

Кто не жил в общежитии, тот не был студентом. А кто жил, тот прошел еще ту школу выживания. В Украине есть более тысячи студенческих общежитий. И рассказы о большинстве из них напоминают пугачки. Тараканы, старая мебель и душ — один на несколько этажей или вообще в подвале. Впрочем, уже со следующего года все должно измениться. Правительство утвердило концепцию развития общежитий.

Какими они будут, об этом говорится 30 августа во сюжете ТСН.19:30.

Не всегда с водой, в окружении тараканов, с ржавыми санузлом и душевой. Это общежитие принадлежит Запорожскому национальному университету. Но в нем проживают более двухсот студентов медицинского вуза, у которого своего общежития нет. Условия студентов одинаковые, а вот стоимость разная.

Те кто учится в ЗНУ платят 520 гривен в месяц. Медики — вдвое больше и за год должны заплатить 16000.

Большинство студенческих общежитий в Украине построили еще в середине прошлого века. Во многих тех пор не делали и текущего ремонта. О капитальном даже не идет речь. Некоторые студенты от таких условий убегают на съемные квартиры. Но не все могут себе это позволить. Самое дорогое жилье в Киеве, Одессе и Львове.

Новости Украины: новые общежития для студентов - когда их построят и какой вид они будут иметь

Со следующего года все должно начать меняться. Правительство приняло концепцию развития общежитий.

"Для того, чтобы студенты имели возможность получить нормальные условия для душевых, нормальные санузлы, нормальные кухни с современным оборудованием, возможности для автоматической прачечной, возможности для хранения продуктов", — отмечает генеральный директор директората профессиональной высшего передвысшего образования МОН Олег Шаров.

Для этого достроят недостроенные, возведут новые и отремонтируют старые. Тысячу общежитий, которые существуют в Украине уже поделили на три типа.

Эконом-класса — это те, что с коридорной системой. Душевая или в подвале, или одна на несколько этажей. В комнате может быть и по восемь человек.

Второй тип — общежития с блочной системой. Здесь каждый блок — санузел и душевая или ванная. Их есть 15 процентов.

Гостиничный тип. В каждой комнате свой санузел и душевая. Но таких в Украине пока не более полусотни.

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По планам правительства, за пять лет общежития эконом-класса должны исчезнуть. Но за счет чего их будут восстанавливать, неизвестно. Деньги в бюджет еще не заложили. И никаких цифр в Минобразования не называют

Пока же государство почти не финансирует и общежития выживают за счет собственных фондов или стартапов.

"Мы сортируем мусор и потом эти деньги идут на улучшение наших условий проживания. Если хороший месяц, у нас есть полторы тысячи", — говорит председатель студсовета студгородка НАУ Даниил Кособоков.

У первокурсников Влада и Дениса все впереди. Они приехали из Павлограда с тремя рюкзаками на двоих — в них ноутбуки, вещи и еда на первые дни. Остальные из дома отправили по почте. Свою студенческое жилье еще не видели и пока требования к нему минимальны.

Согласно реформы здесь должны появиться и тренажерный зал, и коворкинг. Но дождутся ли их Влад и Денис — неизвестно. Дипломы бакалавров они получат раньше, чем по планам правительства в Украине появятся общежития нового типа. Построить их должны до 2026 года.

Напомним, что пользователей Сети возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11 в Киеве.

Впоследствии стало известно, что там уже начали ремонт, а против прошлого руководства нарушили восемь дел.

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