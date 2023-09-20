Тарас планировал сегодня гулять свадьбу: как в Днепре спасают бойца, получившего ранения на фронте

Воин попал под обстрел, спасая собратьев.
В Днепре медики спасают раненых воинов ВСУ, которых сюда доставляют с поля боя. Врачи говорят, что работы у них много, ведь кроме защитников, которых сейчас доставляют с поля боя, немало тех, кто уже перенес несколько операций.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.
Тарас планировал сегодня гулять свадьбу, но попал в больницу, спасая побратима
38-летний военный Тарас — отец троих детей, ушедший добровольцем на фронт. До войны он был шоуменом. Сегодня, 20 сентября, он планировал гулять свадьбу с матерью своего третьего ребенка, но накануне с перебитыми ногами очутился в больнице. Радуется, что жив. Тридцати восьмилетнего Тараса доставили сюда с позиций возле Красногоровки.
Медики говорят, что такие травмы, как у Тараса, всегда плохо заживают, поскольку из-за взрыва туда попадает и грязь.
На фронте Тарас спасал новичка-побратима, когда над их позицией увидели вражеский дрон.
"У меня была выкопана нора для укрытия. Я у нее попросил скрыться собратья. Сверху, насколько мог, влез сам. Я понимал, что мои ноги остаются наружу. У врага достаточно железа, и они его для нас не жалеют", — говорит раненый военный.
Тарас с перебитыми ногами смог добраться до своих
Новичок-собрат уцелел. Тарас с перебитыми ногами под вражескими обстрелами смог добраться до своих.
"Сначала на адреналине немного прошел, потом прополз на локтях. Степень кровотечения позволяла не накладывать турникеты, но стать на ноги я не мог. Полпути к врачу прополз, потом уже смог его докликаться", — говорит защитник Украины.
Длительное восстановление впереди и у господина Тараса. Сейчас он больше всего волнуется за оставшихся на нуле собратьев.
"В плане правды они никогда не возобладают над нами верх, потому что мы на своей земле, мы знаем, за что мы воюем, за что мы здесь стоим", — говорит воин.
Тарас собирается выполнить обещание что дал любимой — обязательно провести отмененную из-за ранения свадьбу.
Как медики в Днепре спасают раненых воинов
Медики говорят: кроме новых раненых с поля боя, в них все больше поступает прооперированных ранее пациентов. Это те, кого спасали в течение последних полутора лет, и которые сейчас нуждаются в плановых вмешательствах для полноценного восстановления.
"Оказывать помощь тем, у кого ранения уже зажили. Это реконструкции, это пересадки. Одним словом — возобновление. Работы не уменьшается. И даже если война закончит завтра, работы у нас меньше не станет", — говорят медики из Днепра.
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Напомним, защитник Мариуполя рассказал всю правду о пытках и убийствах в Оленовке.
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