Тарас планировал сегодня гулять свадьбу: как в Днепре спасают бойца, получившего ранения на фронте

В Днепре медики спасают раненых воинов ВСУ, которых сюда доставляют с поля боя. Врачи говорят, что работы у них много, ведь кроме защитников, которых сейчас доставляют с поля боя, немало тех, кто уже перенес несколько операций.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Тарас планировал сегодня гулять свадьбу, но попал в больницу, спасая побратима

38-летний военный Тарас — отец троих детей, ушедший добровольцем на фронт. До войны он был шоуменом. Сегодня, 20 сентября, он планировал гулять свадьбу с матерью своего третьего ребенка, но накануне с перебитыми ногами очутился в больнице. Радуется, что жив. Тридцати восьмилетнего Тараса доставили сюда с позиций возле Красногоровки.

Раненый воин Тарас в больнице / Фото: ТСН.ua

Медики говорят, что такие травмы, как у Тараса, всегда плохо заживают, поскольку из-за взрыва туда попадает и грязь.

На фронте Тарас спасал новичка-побратима, когда над их позицией увидели вражеский дрон.

"У меня была выкопана нора для укрытия. Я у нее попросил скрыться собратья. Сверху, насколько мог, влез сам. Я понимал, что мои ноги остаются наружу. У врага достаточно железа, и они его для нас не жалеют", — говорит раненый военный.

Тарас с перебитыми ногами смог добраться до своих

Новичок-собрат уцелел. Тарас с перебитыми ногами под вражескими обстрелами смог добраться до своих.



"Сначала на адреналине немного прошел, потом прополз на локтях. Степень кровотечения позволяла не накладывать турникеты, но стать на ноги я не мог. Полпути к врачу прополз, потом уже смог его докликаться", — говорит защитник Украины.

Длительное восстановление впереди и у господина Тараса. Сейчас он больше всего волнуется за оставшихся на нуле собратьев.

Военный Тарас в больнице

"В плане правды они никогда не возобладают над нами верх, потому что мы на своей земле, мы знаем, за что мы воюем, за что мы здесь стоим", — говорит воин.

Тарас собирается выполнить обещание что дал любимой — обязательно провести отмененную из-за ранения свадьбу.

Как медики в Днепре спасают раненых воинов

Медики говорят: кроме новых раненых с поля боя, в них все больше поступает прооперированных ранее пациентов. Это те, кого спасали в течение последних полутора лет, и которые сейчас нуждаются в плановых вмешательствах для полноценного восстановления.

"Оказывать помощь тем, у кого ранения уже зажили. Это реконструкции, это пересадки. Одним словом — возобновление. Работы не уменьшается. И даже если война закончит завтра, работы у нас меньше не станет", — говорят медики из Днепра.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уберег побратима — и получил осколки в ноги. Врачи Днепра без устали спасают защитников

Напомним, защитник Мариуполя рассказал всю правду о пытках и убийствах в Оленовке.

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