«Тарифная децентрализация»: почему платежки за отопление осенью вырастут до 4 тыс. грн

Чтобы рост платежки казался не таким существенным, тепловики начали собирать с украинцев авансовую оплату за отопление уже летом.

В Украине с начала отопительного сезона существенно вырастут тарифы на тепло. Весной специалисты Ассоциации городов Украины прогнозировали, что рост составит от 15 до 40 процентов в зависимости от региона. Сейчас же прогнозы стали еще более критичными: ожидается подорожание отопления на 40-70%.

Безумный рост тарифов обусловлен несколькими факторами. В частности, со второй половины мая в Украине открылся рынок газа для предприятий тепловой генерации, и «Нафтогаз» перестал поставлять тепловикам газ по льготной цене, которую в предыдущие годы устанавливал Кабинет министров.

Кроме того, цены на газ на европейских хабах выросли, по сравнению с 2019 годом, почти в 2,5 раза. С тех пор тарифы на отопление в Украине фактически не пересматривались, ведь во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, действовал запрет на поднятие стоимости коммунальных услуг.

ТСН.ua разбирался, кто и как будет устанавливать тарифы на отопление накануне отопительного сезона и насколько вырастут цены за тепло с октября 2021 года.

Тариф на тепло: что изменилось

С 21 мая 2021 приостановил действие механизм ПСО (возложение специальных обязанностей) для предприятий теплокоммунэнерго. То есть государственный «Нафтогаз» перестал продавать газ тепловикам по фиксированной цене и без предоплаты, а поставщики тепла получили возможность покупать газ на рыночных условиях у любого поставщика.

Как тогда заявлял мэр Киева Виталий Кличко, «Нафтогаз» сразу выставил неприемлемые условия для тепловиков: цену выше 9 грн/куб. м, обязательную авансовую оплату, ежедневный заказ объемов газа и чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий компании.

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Впрочем, в конце концов, после вмешательства Кабинета министров и Офиса Президента «Нафтогаз» пошел на определенные уступки, в частности снизил цену топлива для тепловиков до 7,4 грн/куб. м. Однако опрошенные ТСН.ua энергетические специалисты говорят, что до окончательного разрешения конфликта между «Нафтогазом» и предприятиями теплокоммунэнерго еще далеко.

«Ситуация, которая сложилась сейчас, свидетельствует о том, что правительство стало на сторону «Нафтогаза» и придерживается рекомендаций, которые были разработаны в первую очередь с участием представителей НАК. То есть мнение потребителей тепла принято во внимание весьма ограниченно», — говорит в комментарии ТСН.ua эксперт по вопросам энергетики, заместитель председателя Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Можно спрогнозировать, что авансовая предоплата останется в будущих договорах между «Нафтогазом» и тепловиками. Так, в частности, в Киеве потребители уже в июле начали получать платежки с рекомендованым авансовым платежом за отопление. Как объясняют в коммунальном предприятии «Киевтеплокоммунэнерго», сумма в платежках равна трети от суммы, которую клиенты платили прошлого отопительного сезона.

Однако прошлой зимой украинцы получали тепло и горячую воду по тарифам, установленным еще в 2019 году, ведь на период карантина, который продолжается до сих пор, действовал запрет на повышение цен на коммунальные услуги.

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«Тариф, установленный с 2019 года, рассчитывался из цены газа в 6,5 грн/куб. Сюда входила как непосредственная стоимость «голубого топлива», так и плата за его доставку. Но поскольку города не имели права устанавливать новые тарифы на теплоснабжение, эти тарифы были убыточными для предприятий тепловой генерации», — объясняет в комментарии ТСН.ua исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

По словам специалиста, уже в прошлом сезоне цена газа в в тарифе на тепло должна составлять около 10 грн/куб. м, из которых около 8 грн/куб. м — стоимость «голубого топлива» и 2 грн/куб. м — стоимость его доставки. И, в частности, вследствие этого тарифного разрыва предприятия тепловой генерации накопили миллиардные долги перед «Нафтогазом».

Что будет с ценами осенью

Специалисты отмечают, что в этом сезоне стоимость отопления и горячей воды вырастет в среднем на 40-70% в зависимости от городов. К примеру, по прогнозам главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, в Киеве тариф на тепло вырастет на 45%, в Одессе — на 56%, в Тернополе — на 70%, а в Черновцах — на 75%.

Так, в городах, в которых в последние несколько лет не проводилась модернизация коммунальных сетей, тарифы могут вырасти на 60-70%.

«Сейчас стоимость газа для тепловиков даже по специальной цене от «Нафтогаза» будет около 9,5-10 грн/куб. м. (включая доставку). Учитывая, что в тарифе на отопление, что платит население, составляющая газа около 70%, повышение цен для конечных потребителей может составить те же 40%», — говорит Святослав Павлюк.

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Однако, если Верховная Рада не решит проблему миллиардных долгов тепловиков перед «Нафтогазом», специалисты прогнозируют, что жители ряда городов могут получить тариф минимум вдвое больше, чем прошлогодний.

«Из-за колоссальных долгов у городов нет денег, чтобы заплатить аванс «Нафтогазу», как того требует трехлетний контракт. А если они его не заключат, они сразу попадут к «поставщику последней надежды» (ППН), функции которого возложены тоже на «Нафтогаз», — объясняет Святослав Павлюк.

По его словам, тариф ППН, который обновляется ежемесячно, в июне составил около 12,6 грн/куб. м без учета доставки. То есть, вместе с доставкой кубометр газа обойдется тепловикам почти в 15 тысяч гривен. Поэтому тариф за тепло для населения как минимум удвоится по сравнению с прошлым годом

Ответственность за тариф — на местах

Вместе с тем с июля тарифы на отопление и горячую воду для всех украинцев будут устанавливать исключительно местные власти. Ранее, до 2018 года, тариф на отопление рассчитывался тепловиками, принимался решением органа местного самоуправления и утверждался государственным регулятором — Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

С 2019 года Тарифный регулятор постепенно передавал полномочия по регулированию деятельности мелких производителей тепла на местный уровень. Наконец, 7 июля этого года регулятор передал право устанавливать тарифы 28 последних и самых тепловиков на местный уровень.

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Специалисты по вопросам энергетики говорят, что это влечет за собой ряд рисков. В частности, исчезает институция, которая хоть как-то отстаивала интересы потребителей перед коммунальными предприятиями.

«Я не помню, чтобы регулятор поднимал тарифы на отопление и горячую воду, которые подавали тепловики после утверждения органом местного самоуправления. Всегда НКРЭКУ так или иначе «сбивала» этот тариф. Теперь этого «фильтра» — структуры, защищающей права потребителей, — не будет», — говорит Святослав Павлюк.

По словам специалиста, поскольку с мая 2021 года в Украине действует рынок газа для тепловиков, могут возникать коррупционные схемы на закупках «голубого топлива».

«Коммунальные предприятия, руководителей которых назначают местные власти, теперь могут закупать газ не по дешевой цене в 7-8 тысяч гривен за тыс. куб. м от «Нафтогаза», а по 15-17 тысяч гривен за тыс. куб м в «своих» поставщиков. Ранее НКРЭКУ обращало на это внимание», — говорит Святослав Павлюк.

При этом, после передачи права утверждать тарифы на тепло местной власти: процесс формирования тарифа будет происходить быстрее, за 5-6 недель, тогда как при «старой» системе он занимал до 9 недель.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, регулятор будет осуществлять методическую работу и оказывать помощь по вопросам госрегулирования предприятий теплоснабжения. Специалисты объясняют, что регулятор, хотя и теряет право корректировать тарифы на отопление, все еще остается институцией, которая определяет правила игры на рынке коммунальных услуг.

«В НКРЭКУ остаются функции независимого регулятора. То есть, если будут жалобы на действия теплоснабжающих или конфликты на местном уровне, комиссия оставляет за собой право их регулировать. Также регулятор продолжит определять структуру цены и контролировать соблюдение предприятиями существующих на рынке правил», — объясняет Геннадий Рябцев.

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