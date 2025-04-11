Платежки с новыми цифрами шокировали киевлян

Реклама

В Киеве с новой силой разразился скандал, связанный с удорожанием стоимости услуги содержания многоквартирных домов. Киевлянам уже рассылают новые платежки, на которых указаны заоблачные суммы.

Конкурс для своих

Все началось с того, что КГГА провела конкурс управителей многоквартирных домов. Но, как утверждают эксперты, он был организован с многочисленными нарушениями.

В конкурсе победили 10 городских управляющих компаний, которые до этого обслуживали около 8 тысяч домов в городе, но фактически ничего с ними и для них не делали.

Реклама

На конкурс не было допущено ни одной компании, которая могла бы составить конкуренцию коммунальным управляющим компаниям. А эти участники, кстати, предлагали стоимость обслуживания многоквартирных домов на 50% дешевле, чем коммунальные управляющие компании. Но их просто отшили.

Цена вопроса

Речь идет о средствах, оплачиваемых жильцами за обслуживание домов.

Раньше люди платили от 6 до 7 гривен в месяц за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в доме.

После проведения конкурса районные управляющие компании сразу увеличили сумму почти вдвое и уже с 1 марта киевляне должны были платить 12,84 грн в месяц за 1 квадратный метр жилой площади, а в некоторых домах — 12,50 грн, 13,08 грн за «квадрат». Но тогда этот процесс был поставлен на паузу.

Игра в молчание от КГГА

Конечно, киевляне восприняли новые расценки неприязненно, потому что годами не могут уговорить управляющую компанию отремонтировать дырявую крышу дома, или откачать воду из подвала или отремонтировать лифт. А оказывается, за все это люди еще должны им доплатить.

Почему подобное происходит в столице, ТСН.ua пытался узнать у чиновников КГГА, которые собственно и заварили всю эту кашу с конкурсом и новой стоимостью услуг содержания домов. Но там решили поиграть в молчание. По нашему запросу по номеру СМИ-290 не отвечают от 28 февраля.

Отмена конкурса и заключение ГРС

Так что скандал получил огласку. А потом стало известно, что начальник КГВА Тимур Ткаченко отменяет распоряжение своего предшественника, именно оно позволило провести скандальный конкурс.

«21 марта я упразднил распоряжение начальника КГВА №1311 от 14 ноября 2024 года, которое позволило РГА провести конкурс на управителей многоквартирных домов. Это привело к повышению стоимости услуг. Причина отмены — нарушение закона о регуляторной политике: это указано в представлении Государственной регуляторной службы (ГРС). Документ был подписан без надлежащего обсуждения с гражданами. При этом перевели полномочия местного самоуправления на начальника КГВА», — написал Тимур Ткаченко.

Начальник КГВА добавляет, что таким решением городские чиновники просто перебросили все финансовое бремя на жителей города.

«Городские власти не предотвратили нарушения, а ситуацию необходимо урегулировать с учетом интересов киевлян и возможностей коммунальных предприятий. На заседании ГРС четко заявила: результаты конкурсов следует отменить. Все признали: население не было проинформировано должным образом. Это нужно исправить», — заявил Тимур Ткаченко.

Апрельский шок от новых платежек

Здесь бы порадоваться и похлопать в ладони, но киевлянам не до веселья.

Уже сейчас они находят в почтовых ящиках новые платежки, а в них указана увеличенная стоимость содержания многоквартирных домов — 12,50 грн, 12,84 грн, 13,08 грн за квадратный метр. В сумме люди должны платить более 700 гривен в месяц.

Включили режим «игнорирования»

По словам Олега Попенко, председателя Союза потребителей коммунальных услуг, после заявления начальника КГВА и отмены распоряжения о проведении конкурса, ситуация должна бы закончиться проведением нового конкурса.

«Но так не случилось. Мне кажется, что РГА и управляющие компании просто проигнорировали отмену действия этого документа. А вот имеют ли такое право — вопрос должны изучить юристы. Факт остается фактом — новые повышенные платежки, наперекор КГВА, появились и были разосланы по Киеву, а это почти 8 тысяч многоквартирных домов. Подчеркиваю, это было сделано, несмотря на явные нарушения законов, многочисленные нарушения при формировании документации о проведении этого конкурса», — рассказывает ТСН.ua Олег Попенко.

Платить или не платить

«Я считаю, что людям не нужно платить эти средства. Каждый киевлянин может обратиться в Союз потребителей коммунальных услуг. Мы подготовим соответствующий пакет документов, которые люди смогут самостоятельно заполнить и передать своим управляющим компаниям. Позже эти документы появляются в открытом доступе. Также подготовим образцы писем другим государственным органам. Жители Киева смогут самостоятельно их оформить и еще раз напомнить чиновникам, что не согласны с таким решением», — отмечает Олег Попенко.

В чем главная проблема?

Эксперт добавляет, что на самом деле вопрос даже не в новой стоимости содержания многоквартирных домов, а в подходе к его введению, который использовал город, не поинтересовавшись при этом даже мнением людей.

«Вопрос не в стоимости. Хотя и она здесь совсем не обоснована, и даже манипулятивна, потому что не соответствует действительности. Кстати, киевляне присылают мне копии своих платежек, где указана одинаковая стоимость по содержанию двух домов, хотя эти дома обладают совершенно разными техническими характеристиками. А так быть не может», — объясняет эксперт.

Олег Попенко добавляет, что главная проблема в том, что город провел конкурс управителей домов с явными нарушениями закона. А сейчас управляющие компании посылают жителям эти платежки.

«В стоимость управления домом добавлена оплата за уборку придомовой территории. Но платить за уборку придомовой территории жители могут только в том случае, если земля находится в их собственности или же они приняли такое решение на собрании совладельцев дома. Кстати, большинство домов в Киеве не имеют технической документации, поэтому непонятно, откуда берутся эти цифры к оплате. Думаю, что чиновникам нужно сначала привести в порядок всю имеющуюся документацию, а уже потом выставлять людям счета», — заключает Олег Попенко.

Дойдет ли до суда?

По словам эксперта, следующим этапом борьбы может стать подача иска в суд.

«Если на все это не будет ответной реакции от власти — КГГА, РГА или управляющих компаний, тогда нужно подавать иск в суд. Будет ли он коллективным, например, от нашего союза, или от отдельного дома, нужно еще провести консультации с юристами», — отмечает Олег Попенко.

Кстати, на сайте электронных петиций Кабмина киевляне создали соответствующую петицию и требуют ввести запрет на повышение тарифов на коммунальные услуги в условиях военного положения. Но с начала марта эта петиция набрала всего 2 тысячи голосов, а для рассмотрения необходимо 25 тысяч голосов.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве подорожает стоимость содержания домов: что произошло.