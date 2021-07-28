Тарифный вопрос: почему правительство хочет, но не может поднять цену на свет для населения

Действующий тариф на электроэнергию для украинцев в полтора раза ниже, чем ее себестоимость и в два с половиной раза ниже, чем рыночная цена.

28 августа Кабинет министров продлил срок действия существующей модели возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 1 сентября. То есть как минимум до начала осени украинцы будут платить за свет по старому тарифу в 1,68 грн/кВт-час.

Разговоры о повышении цен на электроэнергию для населения ведутся уже более полугода. Из последнего: в середине июля Министерство энергетики обещало новую цену на свет с 1 августа. Однако Кабинет министров отложил повышение еще на месяц.

ТСН.ua разбирался, чем вызвана такая «нерешительность» правительства и по какой цене будем платить за киловатт-час света с осени.

Кого и почему не устраивает нынешняя цена

Тариф на электроэнергию для украинцев в 1,68 грн/кВт-час был установлен еще в 2017 году, то есть не повышался уже более 4 лет. С 1 января 2021 года отменили только льготный тариф на первые 100 кВт-ч — 0,9 грн/кВт-час.

Планировалось, что с апреля электроэнергия для населения подорожает. Но впоследствии Кабинет министров решил оставить действующий тариф до конца апреля, затем — до конца июня, а потом и до конца июля. Сейчас тариф в 1,68 грн/кВт-час для украинцев вновь продолжили — до начала осени.

Энергетические специалисты объясняют, что реальная стоимость электроэнергии значительно выше, чем цена, которую платят за нее бытовые потребители. В частности, если бы украинцы получали «ток» по себестоимости, тариф был бы на уровне 2,5-2,6 грн/кВт-час, а если бы цены устанавливались по рыночному принципу — около 3,4-3,6 грн/кВт-час. То есть свет обошелся бы населению почти в 2,5 раза дороже.

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Украинцы получают электроэнергию от двух государственных компаний — НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Укргидроэнерго». Однако средства, которые платит население, до них не доходят, а оседают на счетах посредников (облэнерго и поставщиков универсальных услуг) и идут в бюджет в качестве налогов.

Генерирующие компании, в свою очередь, отпускают электроэнергию населению буквально за копейки. К примеру, «Энергоатом» получал за киловатт-час менее 18 копеек, в то время как себестоимость ее производства превышала 50 коп/кВт-час.

В результате государственные компании накапливали миллиардные убытки. «Энергоатом» завершил прошлый год с «минусом» в 4,8 млрд грн, хотя два предыдущих года имел примерно такую же прибыль. Это и является основным мотивом для правительства повысить цены на электроэнергию для населения.

Новая модель от Минэнерго: сколько будет стоить свет осенью

В Кабинете министров в течение предыдущего полугодия рассматривали несколько вариантов новой модели тарифа на электроэнергию — от установления разной цены для каждой области до установления тарифа в зависимости от объемов потребления света домохозяйствами.

Один из вариантов предусматривал снижение тарифа для домохозяйств, потребляющих в месяц менее 100 киловатт-часов, с 1,68 грн/кВт-час до 1,0-1,2 грн/кВт-час. В то же время для 45% украинцев, потребляющих от 100 до 500 кВт-ч электроэнергии в месяц, планировалось установить тариф в 2,5 грн/кВт-час — то есть повысить его почти в полтора раза. Больше всего должны были платить те домохозяйства, которые потребляют свыше 500 кВт-ч в месяц — им киловатт-час света мог бы обойтись более чем в 3 грн. Специалисты объясняют, что к этой категории потребителей относятся или семьи, имеющие очень большие частные дома, или же предприниматели, которые платят за электроэнергию по льготным тарифам для населения.

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Другую модель предлагал в мае 2021 года бывший заместитель министра энергетики Юрий Бойко. Согласно ей, тарифы на свет должны отличаться в зависимости от областей — ведь в каждом регионе разные затраты на передачу и распределение электроэнергии.

По его словам, цена электроэнергии для населения должна составлять, например, от 2,6 до 2,96 грн/кВт-час в Киеве и Днепропетровской области и от 3,7 до 4 грн в Ивано-Франковской и Луганской областях. В последней, в частности, сейчас действует самый высокий тариф на распределение электроэнергии, и он в три раза выше, чем, к примеру, в Киеве.

Однако эксперты в области энергетики утверждают, что от этой модели в Кабинете министров отказались.

«Думаю, регионального разделения тарифов на электроэнергию пока не будет. Оно возможно только при следующих этапах повышения цены. Ведь в Луганской области транспортировки электроэнергии обходится в 4 грн/кВт-ч, тогда как действующий тариф на электроэнергию по стране — 1,68 грн/кВт-час. Поэтому пока тариф, скорее всего, будет зависеть от объемов потребления», — говорит председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН.ua.

Что мешает правительству повысить тариф на электроэнергию

Опрошенные ТСН.ua специалисты называют ряд причин, по которым Кабинет министров уже полгода не может определиться с новой ценой электроэнергии для населения. Первый и самый главный фактор — политический.

«Представьте, что накануне празднования 30-летия Независимости Украины правительство принимает решение о поднятии цены электрической энергии для населения вдвое. По моему мнению, это решение до сих пор не принято исключительно по политическим соображениям. Ведь по экономическим соображениям льготную цену надо было уже давно отменять», — говорит в комментарии ТСН.ua энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

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Олег Попенко называет другие причины, по которым правительство никак не может утвердить новый тариф на свет для населения.

Во-первых, по его словам, в Кабмине боятся, что украинцы перестанут платить по счетам.

«После того, как с 1 января 2021 года отменили «льготные» 90 коп/кВт-ч на первые 100 киловатт, уровень оплаты по счетам упал примерно на 20%. Раньше такого никогда не было. До конца декабря прошлого года население стабильно платило за свет в пределах 95-97%, а в январе оплатило лишь 75%», — говорит специалист.

По его словам, если правительство поднимет тариф для тех домохозяйств, которые потребляют от 100 до 500 кВт-час в месяц (а таких в Украине около 45%), с 1,68 до 2,4 грн/кВт-час, они получат платежки на 300-500 грн больше. По этой причине правительство и боится обвала платежей.

Во-вторых, по словам Олега Попенко, если новые тарифы на электроэнергию будут различаться в зависимости от объемов потребления, могут возникнуть злоупотребления при учете — как со стороны контролеров, так и от самих потребителей.

«У нас нет автоматического учета, он ручной: либо потребитель сам вносит данные, или это контролируют сотрудники облэнерго. Поэтому потребитель может указывать в счетах меньшие объемы электроэнергии, чем он реально использует, и платить по меньшей цене. И проконтролировать это будет достаточно сложно», — говорит специалист.

Кроме того, не исключено, что и сами контроллеры попытаются на этом заработать. К примеру, они за сотню гривен могут указывать, что домохозяйство использовало 95 кВт-ч в месяц, а не 300 кВтч, как показывает счетчик. Эксперты считают, что для некоторых это может быть существенная «прибавка» к зарплате.

В-третьих, как объясняет Олег Попенко, в правительстве понимают, что повышение тарифов на электроэнергию для населения не решит всех проблем рынка, в частности с накоплением государственными энергогенерирующими компаниями миллиардных долгов.

«Решать эти проблемы — манипуляции с покупкой электроэнергии на биржах, убыточность «Укрэнерго» - нужно комплексно. Правительство может хоть каждые полгода повышать цену для населения, но это не решит проблему убыточности государственных компаний. Однако, очевидно, в Минэнерго не знают, каким путем решать существующие проблемы и поэтому берут отсрочку в повышении цен на электроэнергию для населения еще на месяц», — резюмирует Олег Попенко.

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