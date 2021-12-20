Тарифы на газ с 1 января для украинцев: насколько могут возрасти и когда ожидать повышения

Тарифы на газ с 1 января для украинцев: насколько могут возрасти и когда ожидать повышения

По прогнозам экспертов, стоимость газа в 2022 году может возрасти на 20%.

С 1 января 2022 года украинцев ждут важные законодательные изменения: начнут действовать новые правила для ФЛП, возрастут соцвыплаты и налоги, а также планируется перерасчет тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января украинцам следует ожидать повышения стоимости за распределение (доставку) газа.

Как изменятся цены на газ с 1 января и когда ожидать роста – в материале ТСН.ua.

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Тарифы на газ для населения в 2022 году

Согласно постановлению НКРЭКУ № 572, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксованный" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая стоимость газа должна остаться до апреля 2022 года включительно. Более того, согласно документу, компания-поставщик не может повышать цену — только уменьшать.

Сколько будет стоить газ по прогнозам

По прогнозам самого Кабинета министров, в 2022 году цена газа может подорожать на 13% (с возможной погрешностью в +/-3%). Как утверждают, рост связан с мировой тенденцией к удорожанию. В то же время по консенсусу-прогнозу стоимость газа должна вырасти на целых 20%. По мнению экспертов, повышения цены на голубое топливо следует ожидать в 2023-2024 годах:

В 2023 году природный газ подорожает на 7,5%.

природный газ подорожает на 7,5%. В 2024 году – на 10%.

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Тарифы на газ для предприятий

Тарифы на газ для небытовых потребителей отличаются от тарифов на газ для населения. Поставщики газа сами устанавливают стоимость голубого топлива для предприятий. В каждом регионе она разная. Также некоторые поставщики устанавливают отдельные цены для финансируемых из госбюджета организаций. Как отмечается, цены на газ могут зависеть и от объемов поставок газа.

Сколько украинцы будут платить за распределение газа в 2022 году

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект решений по утверждению тарифов в 2022 году. Соответствующий проект постановления новых тарифов опубликован на сайте регулятора. Согласно ему, с 1 января 2022 года распределение газа в Украине может подорожать в среднем на 4,1%. Однако, как отмечают в НКРЭКУ, тарифы будут расти неоднородно.

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По данным НКРЭКУ, самые большие тарифы будут для:

"Черновцыгаз" – 2,14 грн за куб. м,

"Гадячгаз" – 1,99 грн за куб. м,

"Лубнигаз" – 1,99 грн за куб. м,

"Закарпатгаз" – 1,99 грн за куб. м,

"Тисменицагаз" – 1,99 грн за куб. м,

"Харьковгаз" – 1,99 грн за куб. м,

"Уманьгаз" – 1,95 грн за куб. м.

Наименьшие тарифы предложены для потребителей:

"Киевгаз" – 0,32 грн за куб. м,

"Кременчуггаз" – 0,46 грн за куб. м,

"Харьковгоргаз" – 0,43 грн за куб. м,

"Криворожгаз" – 0,53 грн за куб. м,

"Черкассыгаз" — 0,57 грн за куб. м,

"Тернопольгоргаз" – 0,80 грн за куб. м,

"Днепрогаз" – 0,90 грн за куб. м.

Со сравнительной таблицей действующих тарифов и предлагаемых в проектах можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, с начала 2022 года в Украине вступает в силу ряд законодательных инициатив, которые затронут большинство украинских граждан. Что изменится с 1 января 2022 года, читайте в материале ТСН.ua.

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