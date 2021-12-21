Тарифы на коммуналку в Украине с 1 января: что будет с ценами на газ, отопление, свет и воду

Тарифы на коммуналку в Украине с 1 января: что будет с ценами на газ, отопление, свет и воду

В 2022 году вступит в силу ряд законов, которые затронут большинство украинцев.

В 2022 году в Украине планирует перечислить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ожидается, что стоимость электроэнергии и водоснабжения останется на нынешнем уровне, а вот отопление и газ вырастут в цене.

Тарифы на газ для населения в 2022 году

Согласно постановлению НКРЭКУ № 572, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксованный" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая стоимость газа должна остаться до апреля 2022 года включительно. По прогнозам самого Кабинета министров, в 2022 году цена газа может подорожать на 13% (с возможной погрешностью в +/- 3%). По мнению экспертов, стоимость газа может возрасти на 20%. Также повышения цены на голубое топливо следует ожидать и в 2023-2024 годах:

В 2023 году природный газ подорожает на 7,5%.

природный газ подорожает на 7,5%. В 2024 году – на 10%.

С 1 января украинцам следует ожидать повышения стоимости за распределение (доставку) газа в среднем на 4,1%. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект решений по утверждению тарифов в 2022 году. Соответствующий проект постановления о новых тарифах опубликован на сайте регулятора. Однако, как отмечают в НКРЭКУ, тарифы возрастут, но неоднородно. По данным НКРЭКУ, наибольший тариф – 2,95 грн за кубометр должен получить ООО "Газпостачсервис" (Винницкая обл.). Меньше всего за доставку газа предлагают потребителям "Киевгаза" — всего 38 копеек за кубометр.

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Тарифы на свет в 2022 году

Согласно принятому постановлению Кабмина № 859 с 11.08.2021 г., тарифы на электроэнергию в 2022 году останутся неизменными по меньшей мере до 30 апреля 2022 года. В то же время, по прогнозам Министерства экономики, украинцам следует ожидать роста тарифов на электроэнергию — на 17,5%.

Как говорится в постановлении правительства, с 1 октября 2021 г. в Украине установили новые тарифы на свет для бытовых потребителей, которые с 1 января не изменятся.

В настоящее время украинские домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт/ч, платят за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/ч.

платят за свет по тарифу А украинцы, которые потребляют более 250 кВ/ч, тратят на электроэнергию больше — по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч. Таким тарифом пользуется 80% населения.

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Тарифы на отопление от 1 января

В правительстве уверяют, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов цены на отопление в Украине не будут повышаться. Для этого Кабмин разработал определенный механизм. Чтобы избежать завышения цен на тепло, перед началом отопительного сезона Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и местные власти договорились, что тарифы на отопление для населения останутся на прошлогоднем уровне до апреля 2022 года.

В то же время, по прогнозам Минэнерго, с 1 января украинцев, возможно, будет ожидать рост цен на 6% от сегодняшних. По мнению экспертов, тарифы на отопление 2022 года повысятся на 16% (возможна погрешность +/-3%). Также, по их прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах:

За отопление в 2023 году украинцы могут платить на 10% больше, чем сейчас.

в 2023 году украинцы могут платить чем сейчас. В 2024 году стоимость отопления вырастет на 7,5%.

ТСН.ua

Тарифы на воду от 1 января

Чиновники уверяют, что стоимость водоснабжения от 1 января 2022 года для украинцев не изменится. Однако, по прогнозам экспертов, стоит ожидать существенного удорожания. В сентябре 2021 года представители Кабинета министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей подписали Меморандум, предусматривающий, что стоимость горячей воды не должна возрасти, по крайней мере, до окончания отопительного сезона-2022.

В то же время, согласно постановлению Кабинета министров №586, следует ожидать, что стоимость воды может подняться на 11%. Как говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономики, на следующий год прогнозируется значительное повышение стоимости воды. Так, специалисты подсчитали, что цена воды может возрасти на 16%. Также следует ожидать удорожания водоснабжения и на следующие годы:

В 2023 году цена на горячую воду вырастет на 10%.

2024 – на 7,5%.

Напомним, с начала 2022 года в Украине вступает в силу ряд законодательных инициатив, которые затронут большинство украинских граждан. Что изменится с 1 января 2022 года - читайте в материале ТСН.ua.

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