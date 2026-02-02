- Дата публикации
Тарифы на свет, газ и воду: эксперт объяснил, чего ожидать в феврале
Эксперт отметил, что в феврале тарифы на газ, свет и воду не будут расти.
В Украине в феврале 2026 года тарифы на коммунальные услуги не будут расти.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
По словам аналитика Андрея Шевчишина, весомым фактором, который сдерживает общий уровень инфляции, является неизменность стоимости основных услуг. Поскольку газ и коммуналка занимают значительную часть потребительской корзины украинцев, их стабильность нивелирует подорожание других категорий.
Андрей Шевчишин, эксперт: «Тарифы на природный газ и жилищно-коммунальные услуги не меняются. Это критически важно, поскольку они составляют существенную долю расходов каждой семьи».
Больше читайте в материале: Февраль готовит экономические «сюрпризы»: какими будут цены, зарплаты, пенсии и курс гривны.