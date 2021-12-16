Тарифы на свет: вырастет ли стоимость электроэнергии с 1 января и чего ожидать украинцам

Тарифы на свет: вырастет ли стоимость электроэнергии с 1 января и чего ожидать украинцам

В 2022 году вступит в силу ряд законодательных изменений, которые коснутся большинства украинцев.

В 2022 году украинцев ожидает ряд изменений в социально-экономической сфере. Ожидается, что с 1 января вырастет зарплата, пенсии, прожиточный минимум. Также в Украине планируется перечислить тарифы на жилищно-коммунальные услуги: электроэнергию, отопление, газ и водоснабжение.

Изменится ли стоимость электроэнергии с 1 января 2022 года и чего ждать украинцам – в материале ТСН.ua.

Также читайте В 2022 году в Украине вырастут тарифы на газ и электроэнергию – прогноз Минэкономики

Согласно принятому постановлению Кабмина №859 от 11.08.2021, тарифы на электроэнергию в 2022 году останутся неизменными по меньшей мере до 30 апреля 2022 года. В то же время, по прогнозам Министерства экономики, украинцам следует ожидать роста тарифов на электроэнергию — на 17,5%.

Тарифы на свет для населения

Как говорится в постановлении правительства, с 1 октября 2021 года в Украине установили новые тарифы на свет для бытовых потребителей, которые с 1 января не изменятся.

Сейчас украинские домохозяйства, потребляющие в месяц до 250 кВт/ч, платят за свет по тарифу 1,44 грн за 1 кВт/ч.

А украинцы, которые потребляют более 250 кВ/ч, тратят на электроэнергию больше — по тарифу 1,68 грн за 1 кВт/ч.Таким тарифом будут пользоваться 80% населения.

Тарифы на электроэнергию для предприятий

Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий отличаются от тарифов на электроэнергию для населения. Стоимость электроэнергии для всех облэнерго устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поэтому в разных регионах цена на свет для небытовых потребителей отличается. Также на размер тарифа влияет класс напряжения (1-й или 2-й класс).

Следует отметить, что с 1 января 2022 года в Украине не меняется показатель минимальной зарплаты в месячном размере, а повышение на 200 грн запланировано с 1 октября. В то же время минимальная зарплата в почасовом размере вырастет уже с 1 января — правда, всего на 14 копеек. Подробнее – по этой ссылке.

Читайте также: