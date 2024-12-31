Таролог ошеломила, чего ждать в новогоднюю ночь: шокирующий прогноз для Украины

Известная украинская таролог Анна Атаманова сделала предсказание на новогоднюю ночь и 2025 год.

Так, она заявила, что Россия и дальше будет терроризировать ракетами Украину, переговоры уже начались, однако, результаты мы ощутим только осенью в 2025-м. В Украине она предусмотрела рост цен, а в России – крах экономики в ближайшие годы. Более того, новые вирусы появятся в мире уже в 2025 году.

Какими еще предсказаниями ошеломила таролог – узнайте в эксклюзиве TSN.UA.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Беспокойная новогодняя ночь

Атаманова отметила, что в новогоднюю ночь вероятна угроза с неба. Основная цель – энергообъекты Украины. Также она отметила, что шахедный и ракетный террор – это способ россиян усадить Украину за стол переговоров на невыгодных для нас условиях.

"Будет беспокойно и действительно угроза есть. Цель, конечно, подбить как можно больше энергостанций, чтобы мы были без света и в непраздничном настроении. Все эти агрессивные обстрелы для того, чтобы скорее соглашались на их условия и садились за стол переговоров. То есть чтобы уступили территорией, на что не согласен наш президент", — сказала Анна Атаманова.

Переговоры уже идут

Примечательно, что таролог заявила, что переговоры уже идут, но результаты могут быть достигнуты лишь осенью в 2025 году.

"Мне показывает девятый месяц, сентябрь. Возможно, осенний период. Хотя переговоры уже проходят, но не непосредственно между Зеленским и Путиным, а между другими людьми предлагаются бумаги, документы для того, чтобы мы пошли на уступки. И когда мы не соглашаемся, привлекаемая поддержкой других стран, нам обещают помощь, и после "бавовны" в России мы будем слышать выстрелы и агрессию от россиян. В 2025 году все чаще мы будем слышать новости о Корее и Китае.

Опасность для Путина

Самый опасный период для Путина, по словам таролога, будет именно осенью в 2025 году.

"У Путина начнутся проблемы. В его кругу очень много предателей. Будут подставлять, будут недовольства друг против друга... Разные кланы пойдут друг на друга. Хотя по здоровью у него давно проблемы... Мне показывает лишь, что именно 20-е число для него опасно". Очень опасный для него будет восьмой месяц и девятый", — рассказала эксперт.

Подъем Зеленского

Таролог налогосила, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в приподнятом состоянии в 2025 году, поскольку в Украину будет поступать немало военной и экономической помощи.

Пойдет ли Путин дальше

Таролог отметила, что Путин может еще более агрессивно вести и его действия будут направлены именно на Европу: "Я вижу, что будут стоять корабли, будет какое-то распределение. И в то же время, я вижу, что Путин будет все агрессивнее вести себя в Европе по отношению к другим странам. На востоке также будет активнее все происходить. На востоке будут также поднимать оружие. Я сейчас вижу Африку. Там, мне кажется, готовят каких-то военных, учат… Вот такие картинки я вижу".

Территориальная целостность Украины

Рассказала эксперт и о том, сможет ли Украина вернуть оккупированные территории.

"Возможно, в отношении трех областей как-то мы там решим вопрос. А так вообще, чтобы полностью, нет. Я вижу, что Украина вроде как расчерчена и другие страны из Европы будут помогать и как-то отвечать за части территорий Украины. То есть, будут помогать защищать и отбивать. Все больше будет новейших технологий и оружия".

Также, по словам Анны Атамановой, США и Китай продолжат противостоять друг другу. Однако Америка будет помогать Украине.

Анна Атаманова / Фото: ТСН.ua

Будет ли ядерный террор

Ядерный террор РФ в 2025-м возможен, однако, по словам таролога, это оружие россияне не применят против Украины. Хотя угроза от химического оружия остается высокой. Более того, у Украины тоже есть "сюрприз" для оккупантов. Речь идет о новейшем оружии, которое поможет нам приблизить победу. По словам Анны Атамановой, также неспокойно будет и в Крыму.

"Постоянно будут угрожать, демонстрировать это оружие, даже на территории Беларуси, но применять не планируют. Это просто запугать. Химическое оружие в небольшом количестве возможно. Но и мы будем владеть оружием, которое несет опасность для России. Мы также не будем отставать. В Крыму будет беспокойно".

Выборы в Украине

Сделала свой прогноз таролог и о возможных выборах в Украине в 2025 году. По словам Анны, одно из условий россиян – сменить власть в Украине. Несмотря на то, что для Зеленского март и апрель станут тревожными месяцами, Атаманова не увидела президентских выборов в 2025 году.

"К сожалению, у нашего президента тоже очень много предателей и очень много людей, которые готовы занять его место. Я вижу, что один мужчина среднего возраста планирует, женщина тоже… Больше всего мне показывает, что, возможно, Владимир Зеленский еще останется, повторно".

Российская экономика на грани краха

Примечательно, что некоторые финансовые и экономические эксперты прогнозируют крах российской экономики в течение 5 лет. В этом вопросе Анна Атаманова также сделала интересное предсказание.

"У меня показывает четыре года. Сейчас они максимально будут пытаться удержаться и усилить свои позиции, продвигаться вперед, привлекаться поддержкой в дальнейшем корейцев, возможно, китайцев. Действительно, экономический спад у них, это правда. Я вижу, что многие переживают сложные моменты и особенно это касается лекарств. Не хватает лекарств, выплат, денег, есть ограничение и все проблемнее найти место трудоустройства. Люди будут чувствовать, что о них мало кто заботится в тех местах, где "бавовна".

Экологические проблемы РФ

Указала таролог и об экологических проблемах в России. Более того, вопрос экологии будет на повестке дня на протяжении 2025-го года во всем мире.

"И здесь сюрприз! Почему-то вижу, что, возможно, и у них будут проблемы со светом в некоторых городах. И еще, в частности, будет проблема с водой. Вообще, сейчас самая активная и злейшая стихия воды. В ближайшее время мы будем все чаще чувствовать, что самые опасные места – это там, где близко вода. Угрозу будет нести вода. Год змеи будет таким как тихим, но если будет экологическая катастрофа, то она будет масштабной. И в будущем наступят такие времена в Европе также, когда не будет хватать питьевой чистой воды", - поделилась Анна.

Обострение на фронте

Рассказала Атаманова и о сложной ситуации на фронте. И отметила, где украинские военные могут быть взяты в кольцо.

"Этот месяц для наших военных будет сложным. Одесса, Одесщина, Сумщина, Херсон, Харьковщина – усиленные обстрелы. 11 число следующего месяца… Я вижу, что в кольцо могут быть взяты… Запорожье, там нужно быть очень осторожным нашим военным, Запорожское направление. На Донецком направлении сложно, но и у нас есть новая стратегия и новые сюрпризы. Также есть вероятность, что на нашей территории будут миротворцы", — сказала она.

Однако, не поздоровится и войскам России. В частности, таролог говорит о смерти известного военного РФ.

Мобилизация в Украине

Также таролог удивила прогнозом снижения мобилизационного возраста и мобилизации женщин.

"Если говорить о сверхмолодом возрасте с 18 лет, то больше я вижу, что нет. С 25, 28 лет, возможно, да. Но Украина не будет расслабляться в плане военной подготовки и будет наращивать оружие и тренировать военных однозначно. Также я вижу, что одна из стран, о которой я не хочу сейчас говорить, чтобы не навредить, в будущем будет помогать нам военными и помогать нам дальше тренировать и обучать военных. У нас и так на сегодня очень много женщин-добровольцев, которые очень успешно воюют. Женщины у нас очень сильные в Украине, как мужчины. Каждая украинка, я думаю, что обладает магическими способностями, предвкушением, видением, как кошка всегда почувствует опасность", - заявила таролог.

А вот приглашение в НАТО Украина в ближайшее время не получит, говорит Анна Атаманова.

Что ждет мир

Громкое предсказание сделала Анна Атаманова и о новейших технологиях и новых вирусах. Более того, человечество ждет и новая религия.

"Год змеи – это год яда, распространение нового вируса, который в Европе и Азии будет активнее. Украину он будет более обходить. Я вижу, что все меняется: старое держится, не хочет отходить, не пускает новое, но все равно мир будет очень сильно меняться. Многое в будущем будет смыто водой. Климат будет меняться в мире, температура, люди. Будет все больше новейших технологий, роботизации. В 2025 году в мире будут изобретать новое лекарство. Также будут новые роботы, дроны, когда нужно будет меньше тратить человеческий ресурс и можно будет сохранить человеческие жизни благодаря роботам, станциям. Я еще с лета говорила, что вижу яркое лазерное оружие, которое будет в Украине. Я снова его вижу и вижу, что будут применять климатическое оружие. Люди будут все больше подвергаться хаосу, не понимать, как им в будущем проживать свою жизнь, но все равно, старое отходит и заходит новая эра и эпоха. Тогда, когда будут утихать войны, я говорю, возможно, о 40 годах, потихоньку будет какая-нибудь новая вера. Это в то же время как церковь, а с другой стороны это как психология будет расцветать".

Напомним, прогнозы магов и мольфаров, которым будет 2025 год для Украины. Также они спрогнозировали, закончится ли война.

Читайте также: