Таролог рассказала, вернется ли Дорофеева к Дантесу и есть ли между Вовой и Дашей Кацуриной роман

Фаны заинтересованно следят за развитием любви Нади и Миши и не могут понять, действительно ли Вова и Даша вместе.

Эксклюзивно викканская жрица, таролог Елена Кузьмич, ежедневно делающая прогноз на ТСН.ua, сделала таропрогноз на картах об отношениях этой известной четверки.

В частности, Елена посмотрела, насколько долговечна любовь Дорофеевой и Кацурина, и вернется ли она к Дантесу.

Таропрозноз от Елены Кузьмич

1. Кто стал инициатором разрыва в отношениях между Надеждой Дорофеевой и Владимиром Дантесом?

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– С точки зрения Таро, а я использую классический кельтский крест – это такое расписание, немного адаптированное под себя за годы практики, я бы сказала, что к этой ситуации привело то, что у них не осталось глубоких чувств друг к другу. Потому что в основе расписания у нас лежит пятерка кубков (масть кубков сравнима с водой любви), соответственно, часть этих кубков уже упала и вода любви из них вылилась. У пары не осталось глубоких чувств. Также причиной разрыва стало то, что Надя хочет развиваться, двигаться вперед, приобретать что-то новое и, соответственно, рядом с собой она хочет видеть сильного мужчину, финансово обеспеченного. Также у Нади и Владимира очень много внутренних страхов, недомолвок и это вылилось в то, что жизнь превратилась в ужас, какие-то проекты не обрастали плотью, не становились реальностью. Поэтому, поскольку хотелось какой-то гармонии и они уже оба не видели тех партнеров, ради которых они раньше были вместе, это и привело к разрыву.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

2. Кто стал инициатором разрыва у Кацуриных?

– С точки зрения Таро, эта пара выглядела более гармонично, как говорится, брак на небесах. Потому что в их раскладе очень много старших арканов, указывающих на то, что это глубокие чувства, возможно, целая философия жизни, объединяющая их. Интересно, что в основе их расклада лежит смерть, но в картах Таро это не карта смерти в большинстве случаев, а глубоких изменений. То есть мы понимаем, что у этой пары тоже настал момент, когда нужно было все уничтожить, чтобы на новом фундаменте что-то строить. Однако этого не произошло, они не смогли овладеть собой в новых ролях. Также очень сильно влияет то, что Даша – мама. Соответственно она очень много времени и сил отдает своему материнству и реализации себя не только как женщины-партнера, но и как матери. Это тоже являлось таким фактором.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Что было бы дальше? Есть карта семерки кубков. Я бы сказала, что они оба мечтали не о том. Они смотрели не в одну сторону, кто-то свое задумал, оно переливалось из пустого в порожнее и так же, как и у пары Нади и Вовы, они тоже не увидели в себе тех партнеров, которыми они были раньше друг для друга. Сейчас их очень сильно объединяет чувство дома. Это то, что их очень сильно сближает и держит, невзирая на то, что они уже не вместе.

3. Насколько долговечны отношения Нади Дорофеевой и Миши Кацурина?

– Это интересный вопрос, потому что Таро не показывает времени. Я бы сказала, что из-за того, что у нас сейчас война, горизонт прогнозирования Таро тоже достаточно ограничен, потому что раньше можно было говорить о прогнозировании событий примерно на шесть месяцев, у каждого человека, конечно, индивидуально, ведь за этот период можно пожениться, влюбиться, забеременеть, сменить работу, то есть этого достаточно, чтобы принять какое-то важное для жизни решение. А из-за того, что у нас война и у нас очень много рандомных событий, влияющих на прогнозирование событий с помощью Таро, это время ограничено. Но, если говорить о том, как оно выглядит, то у него очень светлый, позитивный расклад. Это любовь. Если сказать по-английски, это full in love, это fall in love. Очень много карт, которые говорят о любви, влюбленности, трепетном отношении друг к другу, нежности, достаточно глубоких чувствах.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеевой очень нравится Миша как мужчина, как лидер, как личность. Она, может быть, нашла в нем то, чего ей не хватало в предыдущих отношениях. Однако, я бы не сказала, что это столь глубокие отношения, потому что мы имеем перевернутую карту влюбленных в будущем и десятку мечей, которая указывает на то, что все будет не так гладко, как бы хотелось, но мы должны понимать, что карты Таро – это только карты, а решение принимают люди. Только от них двоих зависит, перерастет ли их любовь в глубокий и очень крепкий союз.

4. Действительно ли у Дантеса и Кацуриной роман? Возможно, они вместе ради развлечения или пиара?

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– Это интересный вопрос, я бы сама хотела знать на него ответ. Они сошлись на том, что они очень умны и у них обоих были разбитые сердца. Я бы не сказала, что это такая любовь-любовь. Они нравятся друг другу интеллектуально. Плюс, для Кацуриной Дантес – это мужское плечо вместо ее мужа. Если в предварительном раскладе Нади и Миши много любовных карт, и они уже будут играть, как их реализуют в реальной жизни, то у этой пары фактически нет любовных карт, указывающих на какую-либо связь. Я бы сказала, что эти отношения – сошлись два одиночества и понятно, что это можно было использовать для пиара. Будут ли они вместе дальше – время покажет. Это все, что говорит Таро, потому что есть колесо удачи, которое говорит, что предстоят еще какие-то события. А дальше они должны выбрать, что они хотят делать дальше. Если их выбор будет общим, взаимным, то у них будет шанс на продолжение. Нет – то нет.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

5. Какова вероятность того, что Дантес и Дорофеева снова будут вместе?

– Больше всего, что они могут сойтись, но это уже не будут отношения, это будет сугубо секс. Потому что у нас такая карта лежит в центе расписания – туз жезлов, который похож на фаллический символ. А что касается карты любви – они перевернуты. То есть, я не думаю, что это будут какие-то длительные отношения или еще что-нибудь. Что касается того, могут ли они сойтись – если Дантес снова окажется на коне, то Дорофеева обратит на него гораздо большее внимание. Но Владимир должен быть супермужчиной, чтобы она снова отдала ему свое сердце.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

6. Будут ли снова вместе Даша и Миша Кацурины?

– Они могут сойтись только в том случае, когда они оба станут очень сильными, смелыми и финансово обеспеченными. Я так понимаю, что война пошатнула их основы брака, кроме глубокой философии, которая у них была. Соответственно, когда это исправится, есть шанс, что они возобновят отношения. Шанс есть, но он минимален, потому что нет любовных карт. Есть много противоречий. Есть карта, которая указывает на то, что брак, наверное, они не восстановят, потому что это перевернутый иерофант – верховный жрец, Папа – священник, благословляющий на брак.

Миша и Даша Кацурины / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Впрочем, Елена подчеркнула, что карты Таро – не догма.

"Это как фотография момента на Polaroid. Если посмотреть через неделю, то ситуация изменится, потому что мы ежедневно принимаем какие-то решения и соответственно, все меняется в нашей жизни. Мы сами делаем свою судьбу, а карты Таро — только какие-то подсказки", — отметила. она.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua рассказала запутанную историю любви четырех друзей Нади Дорофеевой и Миши Кацурина и Владимира Дантеса и Даши Кацуриной.

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