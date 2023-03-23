Таролог спрогнозировала убийство Путина: кого же будут судить в Гааге

Президент России Владимир Путин вряд ли окажется на скамье подсудимых в Гааге, ведь просто не доживет до этого момента – такой прогноз сделала таролог Людмила Хомутовская.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

"Я все же не думаю, что его (Путина – ред.) доставят в Гаагу, потому что он просто не доживет. Я не вижу такого развития", – сказала таролог.

"Но то, что его зажмут в рамки – это однозначно. И оно очень сильно повлияет на него. Повлияет именно на здоровье", – отметила Хомутовская.

Она также спрогнозировала, как именно может умереть Путин, то есть каким образом его могут убить.

"Все-таки что-то подольют ему. Оно будет выглядеть – как от болезни, и оно будет очень внезапно. Возможно, даже нам напишут, что не выдержало сердце или что-то вроде того", – предвещает таролог.

Она также сделала расклад карто таро относительно того, могут ли вместо президента РФ в Гааге судить его двойников.

"Я думаю, двойников должны забрать вместе за ним", – сказала Хомутовская, имея в виду убийство.

Напомним, известный астролог Влад Росс тоже предвещает, что Путин не доживет до суда в Гааге. По словам астролога, уже в июле президент РФ может умереть от огнестрельного оружия или в него может попасть дрон.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.