Таскали девушек за волосы и повалили на асфальт: стали известны новые подробности конфликта в Коростене (фото)

В Коростене Житомирской области 28 апреля произошел конфликт между мужчиной и двумя женщинами. Пострадавшая выложила в Сети видео, где местный житель хватает ее за волосы и бросает на асфальт. Публикация получила огласку, а полиция открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.

Девушка объяснила, что неприятная ситуация произошла с ней и ее мамой.

"Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу. Только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий. Она дала ему проехать, а когда он проехал сразу начал угрожать и высказываться нецензурной лексикой. Крикнув, что мы не знаем куда приехали и кому перекрыли дорогу.

Конфликт в Коростене/Скриншот по видео krvts.b

После этого позвонил своим друзьям. Через несколько минут приехал целый бус мужчин, которые сразу начали кричать, что мы обидели Юрия. Кричали, что переедут машину и нас вместе с ней. Называли нас не очень цензурно, а после перешли к действию", — написала девушка.

Она утверждает, что нападающий – владелец местной СТО Юрий Выговский. По словам пострадавшей, один из мужчин представился "военным из Бахмута" и угрожал оружием.

Конфликт в Коростене/Скриншот по видео krvts.b

Что говорят в полиции

Детали конфликта в комментарии ТСН.ua рассказала спикер Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко. Известно, что конфликт начался из-за парковки – женщина на автомобиле частично ограничила доступ к гаражу мужчины, который затем и нанес ей телесные повреждения.

"Она отъехала, он проехал, а потом все равно вышел и начал ее обижать. Ну а потом конфликт продолжился уже в более активной фазе", – отметили в полиции.

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Информация об участии в конфликте военного и угроз проверяется, сообщили ТСН.ua. Однако уже установлено, что никакое оружие во время конфликта не демонстрировалось.

Пользователи в комментариях также обратили внимание на бутылку шампанского рядом с тортом, которые фигурируют на видео.

"Очевидно, что эта бутылка не имеет отношения к мужчинам. Девушки приехали поздравить с днем рождения знакомого. Поэтому эту бутылку точно не нужно связывать с кем-то из участников", — отметили ТСН.ua в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения девушкам легких телесных повреждений. Правовая квалификация события – ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, скандал в ресторане в Днепре получил продолжение. Против владелицы, которая ссорилась с работниками ТЦК, возбудили уголовное дело.

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